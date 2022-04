Moçambique: Tribunal Administrativo aponta má gestão de fundos da Covid-19

Moçambique: Propriedades e instituições ligadas às "dívidas ocultas"

Tudo começou no bairro de Sommerschield

Tudo começou no bairro de elite da Sommerschield, onde fica a sede do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE). Não se trata do edifício na foto, já que é proibido fotografar o edifício do SISE. Mas foi nas suas instalações que foi desenvolvido o projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva (ZEE), que acabou endividando o Estado em cerca de 2,2 mil milhões de dólares.