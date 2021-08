Moçambique retoma aulas presenciais e alivia horários do recolher obrigatório

"É autorizada a retoma das aulas presenciais do ensino primário, secundário, técnico-profissional e superior. No entanto, esta medida é flexível, dependendo da capacidade de cumprimento das orientações", afirmou o chefe de Estado moçambicano, numa declaração à nação a partir da Presidência da República, em Maputo.

Além de autorizar a retoma das aulas presenciais,Filipe Nyusi avançou que o recolher obrigatório passa a vigorar entre as 22:00 e as 04:00, sendo que no período anterior vigorava das 21:00 às 04:00.

Por outro lado, nas novas medidas, que vão vigorar pelos próximos 30 dias a partir de sábado, o horário dos serviços de restauração é estendido das 06:00 até as 20:00, quando no período anterior eram obrigados a encerrar às 18:00.

"O horário do funcionamento dos centros comerciais é das 09:00 às 18:00, quando antes encerravam as 16:00", acrescentou o chefe de Estado, avançando que os outros estabelecimentos de prestação de serviços passam a estar abertos até às 18:00, quando anteriormente eram obrigados a fechar as portas as 16:00.

Nas novas medidas, o chefe de Estado autorizou a reabertura dos ginásios de "classe polivalente e de grande dimensão", com uma lotação que não deve exceder 25% da sua capacidade.

Instituições públicas voltam ao normal

Além disso, o funcionamento das instituições públicas volta ao normal (07:30 até às 15:30). As reuniões em instituições públicas e privadas estão também autorizadas, mas o número máximo de participantes é 50 pessoas em locais fechados.

"Este início de alívios não pode nem deve ser confundido com o fim da pandemia", frisou o chefe de Estado, reforçando o apelo para a adesão a campanha de vacinação em massa em curso no país.

Desde o anúncio do primeiro caso em março do ano passado, Moçambique, que agora enfrenta a terceira vaga da pandemia, contabiliza 1.834 mortes e 145.199 casos de covid-19, dos quais 90% recuperados da doença e 147 internados.

De acordo com o boletim de hoje, o país conta com 12.719 casos ativos. Moçambique já testou cumulativamente 842.455 casos suspeitos, dos quais 3.751 nas últimas 24 horas.