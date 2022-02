Moçambique: PRM interdita realização de marcha pacífica contra as portagens

Estragos causados pelas fortes chuvas em Maputo

Moradores tentam impedir crateras

Os residentes do bairro da Polana Caniço, que faz fronteira com a cidade cimento, colocaram vários objetos para impedir que as águas das chuvas criem crateras. As correntes de água conseguiram remover a areia, deixando exposto o material plástico que as comunidades colocaram para tentar impedir a formação de crateras.