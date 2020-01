Moçambique: Presidente de Portugal visita Beira e anuncia novo apoio a atingidos pelo Idai

O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou nesta quinta-feira (16.01) a cidade da Beira, no centro de Moçambique, que no ano passado foi devastada pelo ciclone Idai. Portugal anunciou um investimento suplementar de 400 mil euros para o Hospital Central da Beira.

O Presidente português foi ver no terreno como está a ser feita a reconstrução da cidade. "Há obviamente casas isoladas, ainda há zonas de acesso impossível, ainda há infraestruturas demolidas e de reconstrução difícil. É de fato uma aventura e os beirenses são, como costumam dizer e disseram vários, muito resistentes", observou Rebelo de Sousa.

Ouvir o áudio 02:13 Moçambique: Presidente de Portugal visita Beira e anuncia novo apoio aos atingidos pelo Idai

O chefe de Estado português visitou as obras de reconstrução de hospitais financiadas pelo Governo de Portugal. Rebelo de Sousa esteve no centro de saúde urbano de Macurungo e no Hospital Central da Beira, onde conversou com alguns pacientes internados.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, logo após a passagem do ciclone Idai, Portugal ajudou Moçambique com mais de 4 milhões de euros para a reposta de emergência. Na visita desta quinta-feira, o ministro anunciou que o investimento suplementar de reconstrução e ampliação do Hospital Central da Beira deverá possibilitar a instalação de um centro de formação profissional.

Apoio à economia

O Presidente português garantiu ainda ajuda às empresas da região. Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que na quarta-feira foram assinados novos acordos em Maputo para apoiar as obras de reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, no centro e norte de Moçambique.

O chefe de Estado europeu garantiu que Portugal vai continuar a ajudar. "Foram [acordos] para aqui para cima, lá mais para o norte, e têm a ver, por um lado, com a reconstrução e reforço de meios financeiros para apoio à reconstrução e, depois, já uma terceira fase, são apoios à atividade empresarial daquilo que é importante para o futuro", disse Rebelo de Sousa.