Moçambique: Crimes contra vida selvagem ganham penalização legal

Caça furtiva: Moçambique sofre "aumento explosivo"

Rinocerontes moçambicanos extintos

Segundo o estudo, a caça furtiva levou à extinção das populações de rinoceronte em Moçambique no ano passado, com a morte dos últimos 15 rinocerontes no final de 2013. As autoridades acreditam agora que a maioria dos caçadores opera a partir da zona do Limpopo, área que faz fronteira com Parque National Kruger na África do Sul.