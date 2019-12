Moçambique: Conselho Constitucional confirma reeleição de Filipe Nyusi

A Presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, fez o anúncio dos resultados esta segunda-feira (23.12), durante uma cerimónia pública, em Maputo, que contou com a presença de partidos políticos, coligações de partidos, grupos de cidadãos eleitores e observadores eleitorais.

"O Conselho Constitucional valida os resultados das eleições presidenciais de 15 de outubro de 2019 e proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Filipe Jacinto Nyusi", confirmou Lúcia Ribeiro.

Filipe Nyusi, candidato presidencial da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), venceu com 73% dos votos, seguido de Ossufo Momade, da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), com 21.88% e Daviz Simango, do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com 4,24%.

A FRELIMO obteve igualmente maioria absoluta no parlamento ao conquistar 184 mandatos contra 60 da RENMAO e seis do MDM. Nas eleições para as Assembleias Provinciais, a FRELIMO venceu em todos os locais. Resultado idêntico registou-se na eleição dos governadores provinciais.

Segundo Lúcia Ribeiro, "o Conselho Constitucional considera que as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições."

Para a mandatária da FRELIMO, Verónica Macamo, a vitória do seu partido resulta de "muito trabalho", apesar dos constrangimentos registados durante o quinquénio. "Daqui para frente é arregaçar as mangas e trabalharmos para cumprir aquilo que prometemos", declarou.

MDM não reconhece resultados e RENAMO faz boicote

O MDM anunciou que não reconhece os resultados, sublinhando que apesar de Moçambique dispor de uma legislação eleitoral considerada uma das melhores da região, o mais importante é que sejam ultrapassadas as divergências que acontecem durante os processos eleitorais.

Oposição denunciou situações de fraude

"De facto, foi uma grande rasura no processo do desenvolvimento da democracia em Moçambique", afirmou José de Sousa, mandatário do MDM.

A RENAMO não se fez representar na cerimónia de anúncio dos resultados. O maior partido da oposição alega que as eleições de outubro passado foram fraudulentas.

Nyusi promete "mais emprego" e "mais comida"

Após o anúncio da validação dos resultados Filipe Nyusi, reeleito para um segundo mandato como chefe de Estado, fez o seu primeiro pronunciamento público e disse que a calma registada durante o processo eleitoral legítima a democracia no país e prometeu fazer o melhor para assegurar o bem estar dos moçambicanos.

"Vamos trabalhar para mais emprego, mais energia, mais água, mais comida, para saúde, educação. Trabalharemos também para muita inclusão. As boas ideias não têm cor", salientou o Presidente reeleito.

Filipe Nyusi disse que vai trabalhar também para pôr fim aos ataques que se registam no centro e norte do país: "Não queremos fazer guerra contra ninguém, mas também as populações não podem continuar a morrer como galinhas, não pode. Somos um Estado, somos um país com soberania. Essa é uma prioridade para nós, a tranquilidade."