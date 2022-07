Moçambique: Central sindical ameaça protestar contra aumento do custo de vida

"O movimento sindical reserva-se do direito de mobilizar uma manifestação ou greve à escala nacional como forma de mostrar o seu repúdio pelo elevado custo de vida", disse Alexandre Munguambe, secretário-geral do sindicato.

A organização ameaça realizar a manifestação caso verifique que o Governo moçambicano não está a tomar medidas para "tirar do sufoco os trabalhadores, famílias e toda a população", referiu o responsável.

Análises independentes já alertaram que Moçambique é um dos países africanos com elevado risco de convulsões sociais associadas à degradação das condições de vida provocadas pela crise combinada da alta dos preços dos alimentos e dos combustíveis, devido à invasão russa da Ucrânia.

Preços mais elevados dificultam o quotidiano dos moçambicanos

Redução do IVA

A OTM pede ainda que se reduza o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em produtos de primeira necessidade, serviços básicos e combustíveis para aliviar o custo de vida em Moçambique.

O Governo anunciou um subsídio aos transportadores coletivos das capitais provinciais, para evitar paralisações espontâneas como as que ocorreram na segunda-feira em Maputo e que deixaram a capital a meio-gás.

Em reação, a OTM exigiu que o Governo tome "medidas eficazes" para mitigar a subida de preços no país, ao invés de "entreter a população com promessas de distribuir dinheiro" ou com "projetos sem pés para andar".

"O movimento sindical exige tomada de medidas claras e eficazes para o controlo dos preços dos bens e serviços básicos", frisou Alexandre Munguambe, referindo que o salário mínimo do país "não cobre sequer 50% do cabaz" das famílias.