MDM conta com apoio "incondicional" de três partidos

O compromisso foi tornado público durante uma reunião extraordinária da comissão política nacional que discutiu vários pontos relacionados com as eleições autárquicas deste ano, realizada na cidade da Beira.

Os líderes dos partidos Ecologista, da RENAM Democrática e do Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD) afirmam que decidiram juntar-se ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM) por amor ao povo moçambicano. Segundo eles, o MDM é o exemplo da melhor governação e a união visa garantir a manutenção do partido na liderança da autarquia de Beira, além de conquistar mais cidades e vilas.

João Massando, do partido ecologista "Os Verdes", afirma ser contra o desperdício de votos e destaca a necessidade de união em busca do bem-estar para os moçambicanos. Ele ressalta que, apesar de serem ecologistas, estão na lista do MDM com grandes ambições.

Vitano Singano, dissidente do maior partido da oposição moçambicana, a RENAMO, e fundador da RENAM Democrática (RD) Foto: Arsénio Sebastião/DW

"O maior objetivo é mesmo lutar para vencermos a Beira, como caldeirão da democracia, Matola, cidade de Maputo, Nampula, Tete e todas autarquias, mas isso só será possível com os partidos unidos", referiu.

Governação "exemplar"

Vitano Singano, um dissidente do maior partido da oposição moçambicana, a RENAMO, e fundador da RENAM Democrática (RD), destaca a importância dos dois partidos descendentes da RENAMO apostarem e apoiarem Albano Carige, assim como a governação do MDM, que demonstrou ser exemplar no exercício da gestão autárquica.

"Ficou claro que o MDM foi símbolo exemplar da governação de oposição", comentou.

Lutero Simango, presidente do MDM Foto: Marcelino Mueia/DW

Afinal qual seria a razão que levaria outros partidos políticos a apoiarem o MDM? Vitano Singano responde: "A razão principal é a boa governação e o bom serviço que o povo beirense está a receber do MDM. Não há necessidade de partidos de oposição desperdiçarem votos; portanto, devemos nos unir em torno de um único candidato, um único partido".

Queda do MDM

Até às eleições autárquicas de 2019, o MDM tinha o controlo de quatro municípios no centro e norte do país, mas perdeu no escrutínio, ficando apenas com a cidade da Beira, que é considerada o bastião da oposição.

Com o apoio de outros partidos, o MDM considera que recebe um apoio à altura, como afirmou Lutero Simango, presidente do partido: "É um apoio incondicional ao MDM. Nós sempre defendemos a união, e o MDM já abriu as portas".

"Este apoio é totalmente incondicional, pois a união faz a força. O apoio dos partidos presentes é muito significativo para o MDM. É uma mensagem clara ao povo moçambicano de que a união faz a força. Devo dizer que o MDM continua a receber apoio de muitos partidos em Moçambique", acrescentou.