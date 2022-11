Manica: Contaminação de rios por mercúrio afeta produção de alimentos

O mercúrio nas águas dos rios no distrito de Manica, no centro de Moçambique, está a danificar as plantações de agricultores de subsistência e industriais, que afirmam que as suas plantas não crescem como devem.

A população do distrito de Manica, rico em reservas de ouro, responsabiliza os garimpeiros, acusando-os de não reporem os solos depois de abrirem crateras ou valas. O residente Moisés Tovesse lamenta ainda a desordem que as empresas mineiras têm estado a criar na região e acusa-as de não observarem as regras de exploração do ouro.

"A situação da água está mal. Tem empresas que estão a sujar a água e outras que estão a fazer poeira. As culturas estão a secar, pois regas hoje e amanhã seca, porque não é água, é lama", descreve Moisés Tovesse.

Água contaminada

Glória Campira, uma mãe de 49 anos de idade que reside na região de Cacarue, lamenta igualmente a poluição das águas e do ambiente.

Campira diz que a água nos rios é insalubre, não servindo nem para regar as culturas ou para dar ao gado, muito menos para o consumo humano. As consequências são desastrosas.

Garimpo artesanal às margens do rio Revue, no distrito de Manica

"O problema da água aqui é extremamente lastimável, pois o gado e as culturas estão a sofrer. Este cenário está a afetar bastante a produção de comida. Não temos onde cultivar e as autoridades locais vendem as baixas para os garimpeiros sem o consentimento dos proprietários", critica.

"É difícil ter água para consumo aqui nesta região", afirma.

Impactos do mercúrio

Ermenegildo Eduardo diz ter perdido várias culturas na sua machamba com a entrada de empresas mineiras naquele distrito da província de Manica.

"As machambas estão mal, porque a água as estragou. Nós já tínhamos semeado feijão e milho e, quando entrou aquela água, tudo ficou sem efeito", lamenta.

No garimpo, o mercúrio é utilizado no processo de separação do ouro de outros sedimentos e partículas e, na maioria das vezes, acaba por contaminar as águas e o solo.

A inalação do gás emitido pelo mercúrio ou o consumo de água e peixes contaminados com o metal pesado pode causar danos à saúde, como problemas neurológicos graves e insuficiência renal.