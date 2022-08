Mali: Suspeitos jihadistas matam 12 civis em armadilha

Conflito no Mali: Dogon refugiam-se em terra ancestral

Uma nova vida na terra ancestral

Tal como milhares de outros Dogon, Isaie Dignau deixou a região de Bandiagara, no centro do Mali, por causa da insegurança. Ele e a família refugiaram-se em Nana Kenieba, uma aldeia a cerca de 150 quilómetros a sudeste da capital Bamako. De acordo com Isaie, os contadores de histórias Dogon previram esta migração para terras outrora chamadas "Mande" há centenas de anos.