Luanda regista cinco mortes em 25 casos suspeitos de cólera

As autoridades angolanas anunciaram hoje o registo de cinco mortes em 25 casos suspeitos de cólera, no bairro Paraíso, município de Cacuaco, província de Luanda, divulgou o Ministério da Saúde.

Segundo uma nota do Ministério da Saúde de4 Angola, as pessoas apresentam sintomas de vómitos e diarreia aquosa, tendo o gabinete provincial da Saúde de Luanda acionado "imediatamente" medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

As medidas, em coordenação com outras instituições, incluem a desinfeção das áreas contaminadas, identificação e rastreamento de contatos, assim como a investigação epidemiológica e laboratorial aprofundada para a confirmação dos casos suspeitos.

O gabinete provincial da Saúde de Luanda associou também a estas medidas o mapeamento e mobilização de ativistas e mobilizadores no terreno, para uma campanha de informação casa a casa e distribuição de material de informação, educação e comunicação e de lixívia, para que as famílias desinfetem a água que consomem, as latrinas e casas de banho.

"A cólera é uma doença perigosa e muito contagiosa", sublinhou o Ministério da Saúde no documento, acrescentando que "pode matar em poucas horas se não for imediatamente tratada".

Medidas preventivas

O Ministério da Saúde reforçou que, por ser "altamente contagiosa e espalhar-se com muita rapidez", toda a população, sobretudo da zona afetada em particular, deve adotar medidas de prevenção, como a lavagem frequente das mãos com água e sabão, bem como o tratamento da água para beber, colocando cinco gotas de lixívia para cada litro de água ou ferver durante 20 minutos.

Lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou tratada com lixívia antes de comer, cozinhar bem os alimentos e guardá-los bem tapados, não defecar ao ar livre, combater as moscas, baratas e ratos, manter a latrina ou a casa de banho sempre limpas e desinfetadas com lixívia, são outras das medidas.

As autoridades aconselham ainda, em caso de suspeita de cólera, ministrar soro caseiro e encaminhar o doente para a unidade sanitária mais próxima, continuando a ingerir líquidos.

"O Ministério da Saúde mantém o compromisso de informar sobre a situação epidemiológica desta doença e apela à sociedade que mantenha a calma e a serenidade, na certeza de que tudo se fará para proteger a saúde de toda a nossa população", destaca-se na nota.