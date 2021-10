Angola

Luanda: Lixo e chuva colocam saúde pública em risco

Em Luanda, capital de Angola, amontoados de lixo continuam a ser vistos em muitas ruas da cidade. Com as chuvas, os cidadãos temem aumento no número de casos de paludismo.

As valas de drenagem em Luanda são insuficientes e atraem os mosquitos que transmitem o paludismo.