Luís Vaz Martins responsabiliza Presidente guineense por tentativa de assassinato

Um grupo de pessoas armadas, que seguia numa viatura de matrícula estrangeira, embateu três vezes contra o carro onde seguia Luís Vaz Martins, numa das avenidas de Bissau, com o objetivo, de acordo com o advogado, de o despistar e provocar-lhe um acidente.

O advogado e conhecido comentador político guineense responsabiliza o Presidente da República pelo sucedido: "Essas pessoas vinham com uma intenção clara: Provocar um acidente, para que as pessoas pensassem que foi justamente um acidente, mas não um ato provocado por indivíduos malfeitores. E obviamente o maior responsável por aquilo que aconteceu comigo no sábado chama-se Umaro Sissoco Embaló", disse esta segunda-feira (02.08) à DW a partir do seu escritório de advocacia, em Bissau.

Na semana passada, numa entrevista à DW, Luís Vaz Martins considerou que a "guerra aberta" entre Umaro Sissoco Embaló e Braima Camará, líder do Movimento de Alternância Democrática (MADEM-G15), um dos partidos que suporta o atual Governo, terá consequências para a estabilidade do país.

Também não poupou críticas às pretensões do atual chefe de Estado de controlar todas as entidades e imiscuir-se em questões religiosas e político-partidárias. "Uma demonstração do desconhecimento, da ignorância de Sissoco Embaló em relação à missão de um Presidente da República", afirmou o analista.

"Ato cobarde para silenciar vozes dissonantes"

A Liga Guineense dos Direitos Humanos considera o ato cobarde, que visa "silenciar as vozes dissonantes, com o propósito de instalar um regime totalitário na Guiné-Bissau." O presidente da organização, Augusto Mário da Silva, exige mais das autoridades guineenses sobre a violação dos direitos humanos no país.

Augusto Mário da Silva, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos

"É repugnante o que efetivamente aconteceu a Luís Vaz Martins, é condenável a todos os títulos. Não há nada que possa justificar tamanha violência gratuita contra cidadãos livres. É importante que as nossas autoridades comecem a dar sinais de censura em relação aos atos de violação dos direitos humanos que acontecem na Guiné-Bissau."

Luís Vaz Martins é advogado em vários casos mediáticos na Guiné-Bissau, fazendo parte do coletivo que defende o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes. Também defende na justiça o líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira.

Horas depois do atentado, Braima Camará, coordenador nacional do MADEM G-15, mostrou a sua posição numa reunião do partido sobre os direitos dos cidadãos na Guiné-Bissau: "Dissemos (na campanha eleitoral) que o povo não seria violentado, não seria espancado, dissemos que ninguém seria morto, que a democracia funcionaria livremente e dissemos que iríamos respeitar a diferença de opiniões. Este é o compromisso que o MADEM tomou com o povo e esses valores não podem estar em causa em nenhum momento."

Conhecido por ser uma voz crítica a atuais autoridades e nomeadamente ao Presidente Umaro Sissoco Embaló, Luís Vaz Martins promete continuar com as suas ações, enquanto advogado e analista político.

Nenhuma autoridade guineense reagiu aos acontecimentos de sábado, como tem sido hábito nos últimos tempos, sempre que cidadãos são vítimas de raptos ou espancamentos.