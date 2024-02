Líder da oposição do Chade morto pelo Exército

O principal opositor do líder da junta militar no poder no Chade foi morto na quarta-feira (28.02) quando o Exército invadiu o quartel-general do seu partido, anunciou hoje o Governo.

Yaya Dillo Djerou, presidente do Partido Socialista Sem Fronteiras, que se opunha ao regime do genera, que é seu primo, morreu "onde se tinha refugiado, na sede do seu partido", dise o porta-voz do Governo e ministro da Comunicação, Abderaman Koulamallah.

"Não se quis render e disparou contra as forças de segurança", acrescentou. O líder da oposição foi acusado de atacar os serviços secretos na noite de terça-feira (27.02), após a detenção de um dos seus militantes por "tentativa de assassínio do presidente do Supremo Tribunal".

Dillo Djerou tinha negado as alegações e denunciou-as como uma mentira e uma encenação destinada a excluir a sua candidatura contra o general no poder nas eleições presidenciais previstas para 6 de maio.

O procurador do Tribunal Superior Oumar Mahamat Kedelaye disse numa conferência de imprensa que a intensa troca de tiros quando, Dillo e outros militantes se barricaram na sede do partido, causou "dezenas de feridos e mortos".

Para além da morte de Dillo, um dos principais líderes da oposição no Chade, Kedelaye disse que 26 pessoas foram detidas, de acordo com a imprensa local.