Israel anuncia novas medidas para combater o terrorismo

Em resposta aos recentes ataques em Jerusalém, os cidadãos israelitas deverão obter mais fácil e rapidamente licenças para armas de fogo no futuro, de acordo com um anúncio feito pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no sábado à noite após a reunião de emergência. Ainda não foram dados pormenores sobre como serão exatamente as facilitações para a aquisição de armas.

Revogação dos direitos de segurança social

O Gabinete de Segurança também decidiu tomar medidas contra membros da "família de terroristas apoiantes de terrorismo". Isto inclui alegadamente a retirada dos seus benefícios sociais e o acesso aos cuidados de saúde. Ainda não se sabe como será verificado exatamente se alguém é um apoiante do terror.

Além disso, foi decidido que o exército e a polícia deveriam recolher armas ilegais de uma forma direcionada. Outros passos, tais como "reforçar os colonatos judeus", deverão ser publicados posteriormente.

O gabinete de segurança estava reunido para abordar a situação após o ataque aos visitantes de uma sinagoga em Jerusalém Oriental que deixou sete mortos e um ataque que feriu dois, também em Jerusalém Oriental. Perto de Jericó, na Cisjordânia, houve outra tentativa de ataque no sábado, de acordo com o exército israelita. Um homem disparou um tiro contra um restaurante, disse ele. No entanto, alegadamente teve problemas com a sua arma, o que impediu mais tiros e baixas. Ninguém foi ferido. Está a decorrer uma caça ao atirador.

O exército e a polícia reforçam a sua presença nas ruas após os ataques Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Netanyahu adverte israelitas

O primeiro-ministro tinha anunciado antes da reunião de emergência que haveria uma resposta "forte" aos ataques sangrentos. Segundo Netanyahu, a resposta seria "rápida e precisa". "Não temos como objetivo uma escalada, mas estamos preparados para qualquer cenário". Instou novamente os seus compatriotas a não fazer justiça pelas suas próprias mãos, mas a deixar o exército, o Governo e as forças de segurança fazer o seu trabalho.

A situação de segurança em Israel e nos territórios palestinianos tornou-se muito mais tensa nos últimos tempos. De acordo com fontes palestinianas, nove pessoas foram mortas numa rusga pelas forças israelitas num campo de refugiados em Jenin na quinta-feira (26.01). Este foi o maior número de mortes numa tal operação em anos. O Hamas, o grupo terrorista que governa a Faixa de Gaza, expressou o seu agrado pelo ataque em frente a uma sinagoga em Jerusalém Oriental.

Mais de 600.000 colonos israelitas vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Os palestinianos reivindicam os territórios para um futuro Estado da Palestina com a Jerusalém Oriental Árabe como capital. O Hamas militante é classificado como uma organização terrorista pela Alemanha, União Europeia e EUA, bem como por alguns estados árabes.

Protestos contra o Governo de extrema-direita

Pela quarta noite de sábado consecutiva, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Israel contra o Governo de Netanyahu. O protesto foi dirigido principalmente contra os planos do Governo para reduzir a influência dos tribunais e assim enfraquecer o sistema judicial.

Os planos controversos do Ministro da Justiça Jariv Levin prevêem, entre outras medidas, que uma maioria no Parlamento, o Knesset, deveria ser suficiente para aprovar leis - mesmo que o Supremo Tribunal as tenha anteriormente considerado inconstitucionais. O campo religioso de direita, ao qual Levin também pertencia, acusou repetidamente o Supremo Tribunal de interferir excessivamente nas decisões políticas.

Protestos em massa em Tel Aviv contra o novo Governo do primeiro-ministro Netanyahu Foto: Oren Alon/REUTERS

A oposição teme pela democracia no país, tendo em conta as reformas planeadas. Os peritos advertem que a separação de poderes será de facto abolida se os planos forem implementados. A coligação governamental de direita com o partido conservador Likud de Netanyahu também inclui partidos ultraortodoxos e nacionalistas.

Os recentes ataques também preocuparam os manifestantes. Os manifestantes acenderam velas em memória das vítimas. Também fizeram um minuto de silêncio por aqueles que foram mortos.

qu/wa/Myk/bd (dpa, afp, rtr)