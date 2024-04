Irão lança ataque militar contra Israel

com agências

A Guarda Revolucionária Iraniana, citada pela imprensa estatal, diz que o Irão lançou dezenas de "drones" e mísseis contra alvos não especificados em Israel.

A imprensa israelita também noticiou que, além de "drones", teriam sido disparados mísseis balísticos contra Israel. O país fechou o espaço aéreo durante a noite.

Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), afirmou que o Exército está "em alerta máximo e a monitorizar constantemente o teatro operacional".

Segundo o diário israelita Haaretz, os habitantes de Eilat, Dimona, Nevatim e montes Golã foram instruídos a ficarem perto de abrigos antiaéreos em preparação para mísseis e "drones" do Irão,

As IDF pediram à população para seguir as instruções das autoridades e estar atenta aos alertas oficiais. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu esta noite que o país está "pronto para enfrentar qualquer cenário, tanto em termos de defesa como de ataque".

Na rede social X, Netanyahu asseverou ainda que o "Estado de Israel é forte, as IDF são fortes, o povo de Israel é forte". O primeiro-ministro reuniu o Gabinete de Guerra.

O Exército israelita anunciou que as escolas serão encerradas, e grandes aglomerados de pessoas serão restringidos, por motivos de segurança.

A cadeia ABC News cita uma fonte militar norte-americana, que estima que serão lançados entre 400 e 500 "drones" e mísseis contra alvos em Israel a partir do Irão, Iraque, Síria, sul do Líbano e dos Houthis. Os "drones" seriam do mesmo tipo usado na Ucrânia.

O Líbano fechou o espaço aéreo. A Jordânia declarou estado de emergência. Fontes de segurança regionais citadas pela agência Reuters adiantaram que a Defesa aérea jordana estaria pronta para intercetar e abater quaisquer "drones" ou aeronaves iranianas que violem o seu espaço aéreo.

Notícias em Teerão sobre o ataque a Israel Foto: Atta Kenare/AFP

Há vários dias que se apontava para a possibilidade de um ataque iraniano a Israel.

O Irão prometeu retaliar depois do seu consulado em Damasco ter sido atacado, a 1 de abril, um incidente que atribui a Israel. O Presidente norte-americano, Joe Biden, alertou na sexta-feira (12.04) que o Irão iria agir "em breve".

EUA, Reino Unido, Alemanha condenam ataque

A Casa Branca sublinhou, entretanto, que vai apoiar Israel na defesa contra o ataque iraniano, embora não tenha adiantado pormenores.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, condenou o ataque "imprudente" do Irão, salientando que o Reino Unido "continuará a defender a segurança de Israel".

A Alemanha condenou "veementemente" o ataque, "que poderá mergulhar toda a região no caos. O Irão e os seus mandatários devem pôr termo a esta situação imediatamente", escreveu a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, no X.

O embaixador alemão em Israel, Steffen Seibert, apelou a todos os alemães no país que sigam as instruções das autoridades de segurança e comentou que este é "um ataque direto nunca antes visto".

Em comunicado, o Ministério egípcio dos Negócios Estrangeiros pediu "máxima contenção" para poupar a região a mais instabilidade.

Artigo atualizado às 01:17 (CET) de 14 de abril de 2024.