Inundações afetam 14.000 pessoas em Maputo

A forte chuva em Maputo já afetou cerca de 14.000 pessoas e fez quatro mortos, segundo as autoridades moçambicanas. Mais chuvas são esperadas para as próximas 48 horas também no centro do país.

O Instituto Nacional de Gestão de Desastres de Moçambique (INGD) avançou, nesta sexta-feira (10.02), que cerca 14.000 pessoas já foram afetadas pela chuva intensa que cai na região de Maputo desde quarta-feira.

De acordo com o mesmo balanço, até agora foram registadas quatro mortes. Entre as vítimas está uma criança que morreu afogada no bairro T3, referiu Paulo Tomás, porta-voz do INGD, à Televisão de Moçambique (TVM).

No total, 180 famílias encontram-se desalojadas. O INGD diz que a maioria dos afetados pelas chuvas está na capital e bairros periféricos. Três centros de alojamento temporário foram criados para receber os atingidos.

Várias zonas de Maputo ficaram alagadas já na quarta-feira, quando começou a chover Foto: Romeu da Silva /DW

Casas e estabelecimentos inundados

As inundações destruíram oito casas e inundaram cerca de 2.800 residências, havendo ainda prejuízos em 13 escolas, 18 vias de acesso e cinco unidades sanitárias, segundo os dados do INGD.

O instituto refere igualmente que 15 pessoas estão sitiadas pelas inundações na província de Maputo.

Nas redes sociais, multiplicam-se vídeos e fotos dos estragos deixados pela forte chuva.

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD) divulgou no seu perfil no Twitter um vídeo com vários pontos de inundações em Maputo e na Matola.

Em Boane, nos arredores de Maputo, parte do município está submerso devido à subida de caudal dos rios. Um automóvel foi arrastado pela água ao tentar atravessar uma ponte e as autoridades estão a tentar apurar o paradeiro do condutor.

A movimentação de terras provocou ainda o descarrilamento de um comboio com vagões cisterna vazios na linha de Goba, que liga Moçambique ao reino de eSwatini.

INAM pede medidas de precaução diante da previsão de mais chuvas para os próximos dias Foto: Romeu da Silva /DW

Chuvas forte no sul e centro de Moçambique

Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) informou que há previsão de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas para as próximas 48 horas nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, no sul, e ainda em Manica e Sofala, no centro do país.

A ocorrência de inundações é recorrente nesta altura do ano em Moçambique, que está em plena época das chuvas, Ainda assim, a pluviosidade tem estado acima do esperado.

Desde quarta-feira, a chuva acumulada superou os 170 milímetros, mais que a média estimada para todo o mês de fevereiro na região da capital, segundo o INAM, que recomendou a tomada de medidas de precaução e segurança.