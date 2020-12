Guterres: "Alemanha é importante aliado na luta pela paz"

O secretário-geral das Nações Unidas saudou a Alemanha esta sexta-feira (18.12) como uma "força pela paz" e "pilar do multilateralismo" mundial. António Guterres fez estas declarações durante um discurso no Bundestag, o Parlamento alemão, em Berlim, para marcar os 75 anos desde a fundação da ONU.

"Como secretário-geral da ONU, eu testemunhei diariamente como a Alemanha, com sua profunda consciência e responsabilidade histórica desempenha um papel de liderança no mundo ", disse Guterres em alemão.

"A Alemanha é um importante aliado mundial na luta pela paz", acrescentou o chefe das Nações Unidas. "Vejo como a Alemanha enfrenta os maiores desafios do nosso tempo."

António Guterres destacou o papel da Alemanha na missão liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) no Afeganistão.

O secretário-geral da ONU também elogiou da participação das forças armadas alemãs em duas missões no Sahel, nomeadamente, a missão de treinamento da União Europeia (EUTM) no Mali e a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (MINUSMA).