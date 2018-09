Guiné-Bissau: Tráfico de madeira e droga aumenta antes das legislativas?  

Na Guiné-Bissau existem fortes indícios que levam as organizações da Sociedade Civil a acreditarem que o negócio da madeira e o tráfico de droga se transformam na nova modalidade de financiamento dos grupos políticos para a compra de lugares elegíveis no Parlamento através de empresários que gozam de cumplicidade dos agentes da defesa e segurança.

Segundo o engenheiro florestal Constantino Correia, funcionário sénior do Ministério da Agricultura que tem feito várias denúncias sobre o corte ilegal da madeira, alguns deputados, juízes, políticos e elementos das forças de defesa e segurança estão a praticar impunemente esta ilegalidade que apenas beneficia uma meia dúzia de guineenses.

"Há alguns deputados e juízes. Imaginem juízes implicados e envolvidos no corte ilegal árvores....e quem irá julgar esses casos? Também elementos das forças de defesa e segurança estão envolvidos nessa ilegalidade. Tenhamos a coragem de denunciar e acabemos com esta impunidade que beneficia meia dúzia de pessoas. Imaginem, alguém foi nomeado embaixador e era dos principais infratores em termos do corte de árvores destinadas ao tráfico ilegal da madeira. Isto não é conivência?"



Ameaças e intimidações

O ativista e especialista na área disse que tem sido alvo de ameaças e intimidações. Constantino Correia afirma ainda que recentemente houve um caso da madeira apreendida que envolveu figuras públicas no poder, mas que a justiça não fez nada até agora e os infratores continuam impunes. "Só prendem quem rouba um pão na rua", disse.

Corte ilegal da madeira (Bafatá)

Em entrevista à DW-África, Constantino Correia, também ex-diretor da floresta da Guiné-Bissau recorda que nas duas campanhas eleitorais para as legislativas e presidenciais de 2014 a madeira teve um papel fundamental no financiamento das campanhas dos candidatos e afirma que há evidências que apontam para mesma situação no período eleitoral que se avizinha.

"Espero que não volte a acontecer, mas os indícios levam-nos a ter estas suspeitas. Pelas informações que tenho, algumas evidências levam a pensar que a madeira volte a jogar esse papel que teve em 2014. Isso é do conhecimento de toda a gente. O que é que a Procuradoria Geral da República está a fazer ao ter conhecimento desta situação? As informações existe mas não toma uma posição porque ainda temos intocáveis na nossa praça".

Constantino Correia cita um caso referente a uma apreensão de contentores com madeira e que depois de algumas semanas nas instalações da polícia em Bissau, toda a madeira desapareceu sem que até hoje uma investigação fosse feita para o apuramento das responsabilidades. "Quem é que ousa ir tirar madeira dos contentores dentro das instalações da polícia? Isso leva-nos a uma reflexão muito séria", destaca Correia

Reforçadas medidas de controle

Domingos Correia

Outra preocupação para a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau quando faltam pouco mais de dois meses para a realização de eleições legislativas é como estancar o aumento de passagem de drogas, nomeadamente da cocaína pelo território guineense.

A PJ tem feito várias apreensões desses correios que transportam cocaína de São Paulo, no Brasil para a Europa nomeadamente com trânsito pela Guiné-Bissau.O diretor-adjunto da Polícia Judiciária, Domingos Correia disse que já foram reforçadas medidas de controle nomeadamente nas fronteiras aéreas do país e admite que o que acontece neste momento podem ser considerados casos isolados concernentes ao envolvimento de alguns agentes das forças de segurança que têm permitido a entrada no país das chamadas "mulas" ou correios com alguns quilos de droga.

"É assim que funciona a rede do crime organizado. São atos isolados deste indivíduos que abusam das suas funções. Dentro de uma dinâmica muito mais cerrada do combate ao tráfico de estupefacientes a PJ não tem poupado esforços neste sentido. Confirma-se que algumas pessoas ligadas às forças de segurança foram detidas por cumplicidade no tráfico aeroportuário".

Polícia Judiciária com falta de meios

Segundo Domingos Correia, a PJ depara-se com a falta considerável de meios para combater estruturas mais robustas, que têm muito mais equipamentos e meios. O desafio é capacitar as estruturas da Polícia Judiciária ao nível dos países da sub-região com apoios de países e organizações parceiros bem como uma maior presença no terreno de células aeroportuárias anti-tráfico. Essas células já funcionam no país há um ano com o apoio financeiro da ONUDC, escritório das Nações Unidas para a droga e crime.

O diretor-adjunto da Polícia Judiciária diz que apesar de não ter nada em concreto sobre as movimentações do crime organizado antes das eleições legislativas guineenses, a sua corporação já está a trabalhar para monitorização da situação na sua globalidade, em especial no combate à criminalidade eleitoral em coordenação com os parceiros da Guiné-Bissau.

Reforço do apoio internacional

Recorde-se, que no passado dia 8 do corrente mês, um comunicado do Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou preocupação com o tráfico de droga e crime organizado na Guiné-Bissau tendo solicitado um reforço do apoio internacional para o seu combate.

O comunicado foi emitido depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter debatido, em agosto, a situação na Guiné-Bissau, com a presença do primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes.

O Conselho de Segurança apelou também para uma "cooperação e apoio internacional reforçados naquela área", coordenada pelas entidades da ONU no país, e para uma maior presença do Escritório das Nações Unidas para a Droga e Crime (UNODC) no terreno.