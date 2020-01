Guiné-Bissau: Supremo ordena à CNE que repita apuramento nacional da segunda volta

Luís Petit (LP): O acordão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 1/2020 que se traduziu no recurso a um dos requerentes neste caso foi muito claro e contundente no sentido de a CNE pura e simplesmente cumprir com as suas obrigações e as suas obrigações rside no cumprimento das suas obrigações no cumprimento das formalidades legais quanto a organização das eleições. E neste aspeto a CNE tem faltado com o cumprimento, isso significa que faltou ao apuramento nacional. Foi nesta base que foi decido o acordão número um, que entretanto o requerente pediu a aclaração e que foi ainda muito mais conciso no sentido de explicar a CNE o que teria dito no acordão 1/2020. Então, nesse aspeto não qual é a razão da CNE continuar a confrontar a decisão do STJ tendo em conta que é o órgão que fiscaliza todos os atos eleitorais.

DW África: E o que a CNE tem de fazer a partir de agora? Esse apuramento o que significa?

LP: O apuramento para a CNE significa ir de novo cumprir, ou seja, atender todas as preocupações das candidaturas, o que significa que reunindo a plenária da CNE, este órgão terá de atender todas as reclamações, protestos e contra-protestos e se daí aparecerem os resultados que até aqui a CNE tem divulgado, e se realmente a CNE confirmar esse resultado, o declarado vencedor é o Presidente da República. E se não for, haverá uma necessidade de se reconfirmar através da recontagem na urna para saber se realmente existe a verdade eleitoral.

DW África: Mas com este posicionamento do STJ, quer dizer que não há Presidente eleito?

LP: Não há. Desde a divulgação do acordão 1/2020, logo no primeiro momento em que a CNE e as partes foram notificadas não existia nenhum vencedor nestas eleições. Tem neste momento concorrentes são ainda os candidatos à eleição presidencial e suspende todo o resultado produzido pela CNE aqui.

DW África: Mas se a CNE não cumprir outra vez o despacho do STJ datado de hoje?

LP: Como disse o comunicado do STJ, então o Supremo vai entender que há uma combinação plena. O que significa que a CNE não está em condições de cumprir então termina-se o processo e abre-se um novo processo e consequentemente abre-se um novo processo crime de desobediência contra a equipa da CNE e deverão.

DW África: E aí o Presidente eleito não pode tomar posse?

LP: Em circunstância alguma pode tomar posse. A posse do Presidente eleito em qualquer eleição presidencial, depois de terminado todo o processo legal e eleitoral nesses termos normais termina no STJ.