Guiné-Bissau: STJ ameaça extinguir partidos que não derem "sinal de vida"

Guiné-Bissau: Eleição do presidente do Supremo Tribunal gera polémica

Na Guiné-Bissau, está instalada a polémica em torno da eleição do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do país. Depois da morte de Mamadú Saído Baldé, o novo pleito ficou marcado para o dia 4 de novembro.