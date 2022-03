Guiné-Bissau prolonga estado de alerta por mais 15 dias

O Governo da Guiné-Bissau prolongou por mais 15 dias o estado de alerta na saúde pública devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, mas levantou algumas restrições impostas, permitindo a realização de atividades político-partidárias.

"A duração do presente estado de alerta é de 15 dias, com início às 00:00 de 06 de março e término às 23:59 do dia 21 de março", refere-se no decreto divulgado à imprensa.

O Governo justifica a manutenção do estado de alerta por duas semanas porque a "evolução dos casos identificados da pandemia começaram a indicar uma redução gradual nas últimas duas semanas".

O decreto mantém o uso obrigatório da máscara na via pública e no interior dos espaços públicos, bem como algumas regras de incentivo à vacinação.

O executivo guineense voltou a permitir a realização de eventos sociais, culturais e de atividades político-partidárias.

O estado de alerta em vigor no país levou ao adiamento do congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIG), marcado para o passado mês de fevereiro. O evento foi adiado para 10, 11, 12 e 13 de março.

Viagens

Em relação às viagens, a Guiné-Bissau mantém a obrigação de teste rRT-PCR para quem entra no país e para o embarque em voos internacionais, independentemente de o país de destino exigir ou não teste.

Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau registou um total acumulado de 8.027 casos e 167 vítimas mortais.