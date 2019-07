Guiné-Bissau: Novo Governo com 16 ministérios e 15 secretarias de Estado  

O novo Governo vai ter 16 ministérios - oito dos quais liderados por mulheres - e 15 secretarias de Estado. Quase quatro meses depois das eleições legislativas de 10 de março, o Presidente José Mário Vaz nomeou o novo Executivo.

Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) reunidos na sua 55.ª cimeira no sábado, em Abuja, na Nigéria, determinaram que o Presidente guineense, José Mário Vaz, tinha de nomear um novo Governo e um novo Procurador-Geral da República até esta quarta-feira (03.07). Ladislau Embassa foi hoje nomeado para a PGR.

Armando Mango, da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), vai ser ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares e porta-voz do Governo.

A vice-presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) vai assumir a pasta da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, enquanto Adiado Djalo Nandigna continua como ministra das Pescas.

A pasta da Defesa vai com Luís Melo, atual presidente da Câmara Municipal de Bissau e do PAIGC, e o Ministério do Interior fica com Juliano Augusto Fernandes, da APU-PDGB.

Geraldo Martins, que tinha sido ministro das Finanças do Governo de Domingos Simões Pereira, regressa ao Executivo guineense para ocupar as mesmas funções.

Composição do novo Governo da Guiné-Bissau, liderado por Aristides Gomes:

Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares - Armando Mango

Ministério da Administração Territorial e Gestão Eleitoral - Odete Costa Semedo

Ministério das Pescas - Adiatu Djalo Nandigna

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades - Suzi Barbosa

Ministério da Defesa e Combatentes da Liberdade da Patria - Luís Melo

Ministério do Interior - Juliano Augusto Fernandes

Ministério da Economia e Finanças - Geraldo João Martins

Ministério do Comércio e Indústria - Iaia Djaló

Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior - Dautarin Monteiro da Costa

Ministério da Administração Pública e Modernização do Estado - Fatumata Djau Balde

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos - Rute Monteiro

Ministério da Saúde Pública - Magda Nely Robalo Silva

Ministério da Mulher, Família e Proteção Social - Cadi Seidi

Ministério da Agricultura e Florestas - Nelvina Barreto

Ministério dos Recursos Naturais e Energia - Issufo Balde

Ministério das Infraestruturas, Habitação e Desenvolvimento Humano - Osvaldo Abreu

Secretarias de Estado:

Secretaria de Estado do Ambiente e Biodiversidade - Quite Djata

Secretaria de Estado dos Transportes e Comunicações - Samuel Dinis Manuel

Secretaria de Estado das Comunidades - Malam Bacai Júnior

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto - Dionísio do Reino Pereira

Secretaria de Estado do Orçamento - José Djô

Secretaria de Estado do Tesouro - Suleimane Seidi

Secretaria de Estado da Gestão Hospitalar - Anaximandro Zylene Casimiro Menut

Secretaria de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica - Garcia Bifa Bedeta

Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato - Catarina Taborda

Secretaria de Estado da Gestão Eleitoral - Júlio César Nosolini

Secretaria de Estado da Segurança e Ordem Pública - Mário Saiegh

Secretaria de Estado do Plano e Integração Regional - Tomásia Manjuba

Secretaria de Estado da Cultura - António Quirino Bubacar Spencer Embaló

Secretaria de Estado da Comunicação Social - João Maria Baticã Ferreira

Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria - João Handem