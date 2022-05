Guerra na Ucrânia: Preços dos alimentos atingem nível recorde em África

Todas as manhãs, os empregados de um pequeno quiosque localizado num bairro da capital do Quénia, Nairobi, preparam chapati fresco, um pão popular de forma achatada.

O chapati custa geralmente cerca de 20 xelins (0,17 euros). Mas os clientes já quase não têm dinheiro para o comprar. “Agora o chapati custa o dobro. A vida tornou-se extremamente cara", queixou-se um cliente do quiosque.

Samuel Mose, que dirige a pequena padaria, disse à DW, que, embora os preços da farinha de trigo e do óleo de girassol estejam a subir há algum tempo, as coisas estão a piorar devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

"Estamos a seguir a guerra porque precisamos de saber o que está a acontecer. Alguns dos produtos que utilizamos têm origem nesses dois países", disse Mose.

No Quénia, cerca de um terço do trigo importado provém da Rússia e da Ucrânia. Também a padaria Kenafric, em Nairobi, que produz pão para supermercados, sente o aumento dos preços no mercado mundial.

"A situação é preocupante, não só devido ao preço, mas também devido à escassez no fornecimento", disse o gerente do Kenafric, Keval Shah.

O Kenya Economic Survey de 2022 descobriu que a maioria dos quenianos recorre, cada vez mais, às suas poupanças e a empréstimos para fazer face ao aumento do custo de vida.

Muitos quenianos lutam para fazer face ao aumento dos preços dos alimentos

Teresa Anderson, coordenadora internacional de política climática da organização não governamental Actionaid, disse à DW que muitos países africanos ainda estão a recuperar das consequências da pandemia, das alterações climáticas, das emergências humanitárias, ou da agitação política e económica.

Zimbabué: preços da gasolina triplicam

De acordo com Teresa Anderson, o aumento global dos preços fez-se sentir mais intensamente em África do que no resto do mundo. "As mães estão a renuncioar a refeições e a passar fome. Muitas já não podem pagar propinas escolares. Os flhos estão a trabalhar e abandonam a escola".

"No Zimbabué, o preço da gasolina triplicou, tal como o preço do gás de cozinha. O preço do macarrão duplicou", disse Anderson.

A especialista em política climática explicou que muitos países já se encontravam numa crise de abastecimento, "mas, se nada mudar, podemos estar perante uma fome de proporções inimagináveis", acrescentou.

"A situação é particularmente extrema no Corno de África, onde 20 milhões de pessoas estão a passar fome devido à seca em curso", disse Anderson.

O aumento dos preços dos alimentos, causado pela guerra na Ucrânia, tem mais impacto em África do que no resto do mundo

A fome no Corno de África

De acordo com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM), a Somália está à beira de uma catástrofe humanitária. A situação de insegurança alimentar aguda afeta já cerca de seis milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhões de crianças. Se as agências de ajuda não receberem financiamento adicional, poderá haver uma crise de fome já em meados deste ano, afima o PAM.

Hirsiyow Idolo Mohamed foi muito afetada pela crise. A mulher somali abandonou a sua aldeia com os seus três filhos. Levou 15 dias para atravessar o deserto com pouca água e comida. Dois dos seus filhos não sobreviveram à árdua caminhada até ao acampamento, que foi recentemente construído para pessoas deslocadas perto da cidade de Dollow, na região de Gedo, no sul da Somália.

Agricultores fogem da seca e dos bombardeamentos

"Caminhámos bastante e o meu filho estava muito exausto. Ele pediu-me várias vezes: "Mamã, água, mamã, água". Ele começou a ofegar, mas não havia uma gota de água que eu lhe pudesse dar", disse Idolo Mohamed.

O menino de 8 anos de idade morreu à chegada ao acampamento. A caminhada enfraqueceu-o, deixando-o com uma tosse grave.

De acordo com o PAM, só este ano mais de 500.000 pessoas deixaram as suas casas, devido à seca.

Na África Ocidental, a falta de segurança também está a dificultar o abastecimento alimentar. Por exemplo, os agricultores não puderam cultivar os seus campos devido aos ataques da organização terrorista Boko Haram.

A insegurança política no norte da Nigéria dificulta o trabalho dos agricultores

Alarmes a tocar

Para Assalama Dawalack Sidi, diretor regional da organização internacional de caridade Oxfam no Níger, urge uma ação para evitar uma catástrofe humanitária.

"Este é um sinal de alarme para o mundo. Estamos a testemunhar 27 milhões de pessoas na África Ocidental que estão a ser afetadas pela pior crise alimentar da última década", disse Dawalack Sidi, acrescentando que o número pode aumentar para 38 milhões se nada for feito.

Isto apesar de não haver motivo para a escassez de trigo, uma vez que há reservas significativas.

Os especialistas estimam que a China, por exemplo, tem cerca de metade das reservas mundiais de trigo nos seus armazéns. Contudo, temem que a República Popular possa explorar a crise alimentar mundial, utilizando cereais para obter concessões.

"A China tem reservas suficientes para apoiar os países mais pobres de África com fornecimentos alimentares", disse Hendrik Mahlkow, do Instituto de Kiel para a Economia Mundial. O Partido Comunista poderia assim aumentar a sua influência económica em África.

Marion Betjen, Mariel Müller (Somália) e Flourish Chukwurah (Nigéria) contribuíram para este artigo.