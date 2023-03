Greve dos professores: Estudantes acusam Governo de "má-fé"

O Movimento de Estudantes Angolanos (MEA) critica a "insensibilidade" do Executivo de João Lourenço face às reivindicações dos docentes do ensino superior e pede uma solução em breve, para salvar o ano letivo.

O Movimento de Estudantes Angolanos (MEA) mostra-se preocupado com as consequências da paralisação das aulas. Os professores do ensino superior entraram em greve há dez dias, por tempo indeterminado. Se a situação se prolongar, o ano letivo 2022/2023 poderá ficar condicionado, afirma Domingos Conjuca, secretário nacional do MEA para o Ensino Superior.

"Nós somos um movimento que vela pelos direitos dos estudantes e não podemos vê-los a perder provas e anos letivos em função das greves que se vêm alastrando ano após ano", afirma.

A última greve foi suspensa no início de novembro, altura em que o Governo e o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (SINPES) se sentaram à mesa para negociar. Os docentes queixam-se, porém, que, de lá para cá, não houve avanços.

Domingos Conjuca: "O Governo tem má-fé" Foto: José Adalberto/DW

Governo em silêncio

O SINPES diz que o Executivo ainda não respondeu a dois dos cinco pontos do caderno reivindicativo, sobre aumentos salariais e um seguro de saúde.

Para Domingos Conjuca, do MEA, a incapacidade de resolução do impasse é incompreensível: "O Governo tem má-fé, porque tem dinheiro para comprar carros para o conselho económico, mas não para resolver a greve dos professores. É mesmo falta de vontade política. Nós somos a favor ao pagamento de bons salários aos professores, para que estejam motivados para o trabalho."

Em declarações à DW, o secretário nacional do SINPES, Eduardo Peres Alberto, voltou a acusar o Executivo de falta de vontade em resolver as preocupações apresentadas pelos professores. De acordo com o sindicalista, enquanto o Executivo não resolver os pontos prioritários, os professores não deverão retomar às aulas.

Até agora, lamenta, "não há pronunciamento do titular do poder executivo sobre o salário condigno, seguro de saúde e também sobre a retirada do subsídio de risco".