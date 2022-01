Gramática de Kimbundu resgata valores culturais de Angola

O primeiro livro escolar de matemática de Moçambique

Mondlane e o apoio da RDA à FRELIMO

Até ao seu assassinato, em 1969, Eduardo Mondlane (à dir.) teve um papel fundamental nas relações entre o Partido Socialista Unificado da Alemanha (SED) e a FRELIMO. A RDA evitava o apoio direto e canalizava os fundos através do Comité de Solidariedade. Após o seu primeiro encontro com Kindler, Mondlane escreveu ao comité: "Estou muito impressionado com o grande sentido de responsabilidade dele."