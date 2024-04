G7 avisa que tomará novas medidas se Irão continuar ataques

Os países do G7 "condenaram veementemente" o ataque iraniano a Israel e advertiram o Irão de que "tomarão novas medidas" se este continuar com "iniciativas desestabilizadoras" no Médio Oriente.

Numa declaração conjunta, após uma reunião por videoconferência, os dirigentes da Itália, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá, para além dos da União Europeia (UE), afirmaram que, “com as suas ações, o Irão deu mais um passo no sentido da desestabilização da região e arrisca-se a provocar uma escalada regional incontrolável”.

“Esta situação deve ser evitada”, defenderam, no final da reunião presidida pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

“Nós, os líderes do G7, condenamos inequivocamente, nos termos mais fortes, o ataque direto e sem precedentes do Irão contra Israel. O Irão disparou centenas de drones e mísseis contra Israel. Israel, com a ajuda dos seus parceiros, derrotou o ataque”, lê-se na declaração.

Os líderes, que se reuniram durante menos de uma hora, expressaram também “total solidariedade e apoio a Israel e ao seu povo” e reafirmaram “empenhamento na sua segurança”.

“Exigimos que o Irão e os seus agentes cessem os seus ataques e estamos prontos a tomar novas medidas agora e em resposta a novas iniciativas desestabilizadoras”, acrescentaram.

Na primeira mensagem pública após o ataque, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou que Israel vai derrotar o Irão Foto: Maxim Shemetov/REUTERS

De quarta-feira a sexta-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, vão reunir-se na ilha italiana de Capri, com a situação no Médio Oriente como prioridade máxima.

Exército israelita mantém restrições de segurança

O Exército israelita afirmou hoje que as restrições de segurança impostas face ao ataque iraniano a Israel na noite de sábado vão continuar em vigor até segunda-feira, às 23:00.

A política defensiva “mantém-se sem mudanças até segunda-feira, às 23:00”, afirmou o Exército israelita, num comunicado oficial.

Desde sábado que estão proibidas em Israel atividades educativas, incluindo as realizadas ao ar livre, e a concentração de mais de 1.000 pessoas em qualquer tipo de evento.

Nas zonas de Israel que fazem fronteira com o Líbano e a Faixa de Gaza as restrições são ainda mais apertadas.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou hoje que Israel vai derrotar o Irão, na sua primeira mensagem pública após o ataque, enquanto o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirmou que os Guardas Revolucionários deram uma lição a Israel com os ataques de mísseis e drones de ontem à noite e avisou o Estado judaico para não responder.