Freddy passa a tempestade tropical ao chegar a Moçambique

O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM), no seu comunicado desta sexta-feira (24.02), anunciou a suspensão dos alertas meteorológicos no canal de Moçambique após a passagem do Freddy que fez pelo menos quatro mortos em Madagáscar.

Na província de Inhambane, a população local abandonou as suas residências e procurou refúgio em centros de acolhimento como igrejas e escolas.

Daniel Chapo, governador de Inhambane, pediu às pessoas para não se movimentarem face ao decurso da tempestade Freddy que avança em direção ao país vizinho Zimbabué.

Freddy deixou várias estruturas danificadas em Inhambane Foto: Luciano da Conceição/DW

"Durante a ocorrência do ciclone, que toda gente esteja em lugar seguro", advertiu. "Depois do ciclone, todos nós vamos estar no terreno a fazer o levantamento dos danos e se há necessidade de socorrer as pessoas", acrescentou.

Ciclone passou a tempestade tropical

A tempestade Freddy chegou a Moçambique com ventos e chuvas fortes. Gracindo Daniel, um habitante de Inhambane, ficou com parte da sua residência destruída.

"Estragou toda a cobertura… Foi um coqueiro que caiu sobre a casa", relatou.

Autoridades preparam-se para ir ao terreno contabilizar estragos Foto: Luciano da Conceição/DW

As ruas da província de Inhambane estão praticamente desertas e há pouco movimento nas zonas comerciais.

"O movimento está parado por causa desta tempestade ou ciclone, porque muita gente teve medo de sair das zonas recônditas para a cidade", contou Habbu Aly, negociante em Maxixe.

Paulo Baptista, proprietário de um estabelecimento hoteleiro em Vilankulo, disse que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso devido à tempestade.

Várias populações ficaram sem eletricidade por causa da tempestade tropical Freddy Foto: Luciano da Conceição/DW

"A EDM - Electricidade de Moçambique não está a dar-nos luz, por isso estamos a usar os nossos geradores e há muita gente à procura de velas para iluminação à noite", relatou.

Entretanto, Daniel Chapo disse à imprensa que foi ativado um centro operativo de emergência. "Logo que começámos a acompanhar este fenómeno, acionámos o comité operativo de emergência para poder desenhar estratégias", informou.