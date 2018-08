FLEC responde a declarações de João Lourenço sobre Cabinda  

Na sequência da entrevista de João Lourenço à DW áfrica, Jean Claude Nzita, porta-voz da Frente de Libertação do Estado de Cabinda – Forças Armadas de Cabinda (FLEC-FAC), quis reagir aos comentários do Presidente angolano sobre a questão de Cabinda

O porta-voz da FLEC- FAC diz-se envergonhado com as declarações de João Lourenço sobre Cabinda, na entrevista que o Presidente angolano concedeu à DW África. Questionado como encarava a questão de Cabinda, João Lourenço disse que via o cenário com tranquilidade e que por vezes se tenta fazer uma tempestade num copo de água.

Jean Claude Nzita, porta-voz da FLEC-FAC

Para Jean Claude Nzita, tais declarações foram irresponsáveis, pois considera que o Presidente angolano está desfasado da realidade e minimiza um problema sério.

"Ele deve reconhecer que há um problema em Cabinda”, pede Nzita "e, depois, passar para a mesa de negociações para se resolver esta questão de Cabinda. Ele tem de parar com essa piada de mau gosto”.

Jean Claude Nzita acusa o Governo angolano de violar os direitos humanos, de repressão policial e de aterrorizar a população em Cabinda. Na entrevista à DW África, João Lourenço também foi questionado sobre tais acusações, que há muito são repetidas pela FLEC-FAC. Sobre isso, o Presidente angolano disse que gostaria de saber de casos concretos e não de "falar no ar”.

O dirigente da FLEC-FAC afirma que o povo de Cabinda quer a paz, mas que o Governo angolano não demonstra a mesma vontade. Em conversa com a DW África, a questão da falta de diálogo foi mesmo uma das queixas centrais.

"Nós, na direção da FLEC-FAC, nunca ouvimos o Governo angolano a dialogar para trazer a paz à região”, afirmou Nzita.

Apelo à comunidade internacional

Jean Claude Nzita pede que todos se sentem à mesa para discutir e encontrar uma resolução. Nzita apelou também a um maior envolvimento da comunidade internacional na causa de Cabinda e deixou críticas aos países que apoiam Angola, como a Alemanha, que recentemente recebeu a visita oficial de João Lourenço

"Condenamos todos os países, especialmente a Alemanha, que tem uma ligação histórica com Cabinda e por isso não deveria apoiar os Estado de Angola nos projetos que quer levar a cabo. Todos os que apoiam Angola são inimigos do povo de Cabinda”, afirmou.