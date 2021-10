Ex-ministro moçambicano Aires Ali é citado no escândalo Pandora Papers

Segundo a denúncia do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, sigla em inglês) divulgada neste domingo (03.10), documentos comprovariam que - faltando menos de um mês para ser exonerado de suas funções como primeiro-ministro de Moçambique, em 2012, Aires Ali teria usado uma consultoria tributária com sede na Suíça para abrir uma empresa de fachada chamada Seychelles.

Outra empresa alegadamente forneceu um acionista e diretores, escondendo assim o nome do ex-primeiro ministro. Ali teria autorizado, em 2013, a empresa a abrir uma conta bancária noutra companhia com sede em Lisboa. O político moçambicano ainda não comentou sobre a investigação.

50 políticos e figuras públicas de 18 países africanos foram citados no Pandora Papers. Entre as figuras que apareceram nos documentos vazados pelo ICIJ estão o Presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, o antigo Presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, e o ministro da Segurança do Uganda, Jim Muhwezi.

Pandora Papers

A investigação do consórcio de media vazou 11 milhões de documentos de 14 empresas de serviços financeiros em todo o mundo. A apuração mostrou que as figuras públicas usavam paraísos fiscais offshore para ocultar ativos no valor de centenas de milhões de euros.

Para Gerard Ryle, diretor do Consórcio de media, a importância da divulgação desses documentos é demonstrar "que as pessoas que podem acabar com o sigilo do offshore podem expor quem se está a beneficiar disso”.Até agora nove países já anunciaram investigações sobre as atividades financeiras de cidadãos denunciados.

O ICIJ também foi responsável por divulgar o vazamento dos documentos do escândalo Luanda Leaks, que envolve empresária angolana Isabel dos Santos.