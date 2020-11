Etiópia reconquista outra cidade em ofensiva para tomar capital de Tigray

"Nossas forças libertaram hoje a cidade de Adrigat da milícia TPLF, depois de ter assumido o controle das áreas vizinhas ontem à noite", declarou o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, em comunicado. As informações foram avançadas neste sábado (21.11).

Adigrat, uma das cidades mais importantes da região norte e localizada a cerca de 120 quilômetros de Mekele, foi assumida após a conquista de Aksum e Adwa nesta sexta-feira, segundo o Governo etíope. Entretanto, a TPLF ainda não se pronunciou sobre essas supostas derrotas militares.

Nesta sexta-feira (20.11), o porta-voz da milícia, Getachew Reda, ex-ministro de Comunicação da Etiópia, afirmou no Facebook que as forças Tigrinya tinham derrotado as tropas federais nos campos de batalha de Raya e Zalambasa.

Tigray, que faz fronteira com a Eritréia e o Sudão, permanece isolado e com as telecomunicações cortadas desde o início desta guerra, no último dia 4. A medida, imposta pelo governo central, foi uma retaliação a um ataque das forças TPLF a uma base do exército etíope na região, tornando muito difícil a verificação de informações no local.

"Faremos tudo que for necessário para garantir que a estabilidade prevaleça na região de Tigray e que nossos cidadãos estejam livres de danos", destacou Abiy na nota.

(em atualização)