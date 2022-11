Etiópia: Governo e rebeldes chegam a acordo para facilitar ajuda humanitária

O compromisso consta de uma declaração na sequência de conversações na capital queniana, Nairobi, esta semana, sobre a plena implementação de um acordo de paz assinado entre as partes beligerantes há 10 dias.

"As partes concordaram em facilitar o livre acesso humanitário a todos os que necessitam de assistência em Tigray e regiões vizinhas, facilitar a livre circulação dos trabalhadores da ajuda humanitária, fornecer garantias de segurança aos trabalhadores e organizações de ajuda humanitária, bem como a protecção dos civis", de acordo com uma declaração emitida pela União Africana, que tem estado a mediar as negociações.

As duas partes concordaram também em estabelecer um comité conjunto para implementar o acordo de desarmamento dos combatentes com a Frente de Libertação Popular de Tigray (TPLF), lê-se ainda no documento.

A Comissão da União Africana afirmou que "saúda as partes por estas importantes medidas de criação de confiança e encoraja-as a prosseguir no sentido da plena implementação do Acordo de Cessação das Hostilidades, como parte dos esforços globais para pôr fim ao conflito e restaurar a paz, a segurança e a estabilidade na Etiópia".

Segundo a ONU, meio milhão de pessoas foram mortas desde o início do conflito, em 2020, e mais de dois milhões de etíopes foram deslocados.

O acordo assinado hoje pelo marechal Berhanu Jula, chefe de estado-maior das Forças Armadas etíopes (ENDF), e pelo general Tadesse Worede, comandante das forças rebeldes do Tigray, prevê "um acesso humanitário a todos os que precisem".

A medida terá "efeitos imediatos", explicou o antigo presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, enviado especial da União Africana.

O Governo e a TPLF assinaram a 2 de novembro, na África do Sul, um acordo de "cessação das hostilidades" que foi saudado pela comunidade internacional como um primeiro passo crucial para pôr fim a uma guerra brutal de dois anos no norte da Etiópia.

O restabelecimento da ajuda a Tigray, uma região de seis milhões de pessoas que está a braços com uma grave crise humanitária, é um dos pontos-chave do acordo.

Rebeldes desmentem Governo

O reinício dos combates no final de agosto afetou a entrega de alimentos e medicamentos, que já era insuficiente, sendo que a região está privada de serviços básicos (eletricidade, telecomunicações ou funcionamento de instituições bancárias) há mais de um ano.

Na quinta-feira, o Governo etíope afirmou que mais de 100.000 pessoas receberam ajuda humanitária após o acordo de cessação de hostilidades da semana passada com a TPLF.

As autoridades rebeldes do Tigray, no entanto, negam, afirmando que as declarações do Governo sobre a chegada da ajuda à região no quadro do acordo de paz não fazem sentido. "Estas afirmações 'saíram do nada'", disse à France Presse Getachew Reda, porta-voz dos rebeldes do Tigray.

Um funcionário de uma agência humanitária negou à AFP a chegada de qualquer ajuda humanitária, contrariando as últimas declarações do Governo etíope.