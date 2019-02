Eleições na Nigéria: O perigo de votar de telemóvel em punho  

Às vezes, uma imagem pode mentir. Os vídeos e fotografias feitos nas urnas podem ser manipulados, usados fora de contexto e gerar "fake news" - notícias falsas, que podem catapultar sentimentos de descontentamento na população.

Dois dias depois das eleições gerais na Nigéria, Hailemariam Desalegn, ex-primeiro-ministro da Etiópia e chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, pediu aos "nigerianos e outros atores" para "usarem as redes sociais de forma responsável e não espalharem informações falsas sobre as eleições e especialmente sobre os resultados, para que possam fortalecer a democracia da Nigéria".

O pedido surge num momento em que já circulam milhares de "tweets" com "hashtags" dando conta da vitória do Presidente cessante, Muhammadu Buhari (#BuhariIsWinning) e do seu rival Atiku Abubakar, (#AtikuIsWinning). Além do Twitter, também no Facebook e em grupos do WhatsApp partilham-se fotos e vídeos de protestos e alegadas irregularidades no dia das eleições - informações que, na maioria das vezes, não podem ser verificadas.

A polícia transporta as urnas - e é filmada

Notícias falsas podem agravar tensões

Além da União Africana, outras missões de observação falam da grande influência das redes sociais nestas eleições. A maioria faz uma avaliação negativa.

Derek Mitchell, presidente do Instituto Nacional Democrático, em Washington, que enviou 20 equipas de observadores para 16 estados da Nigéria juntamente com o Instituto Internacional Republicano, diz que "as novas tecnologias são avassaladoras, 'fake news' incluídas".

"É difícil acompanhar as novas tecnologias. Precisamos do apoio de quem as criou e as percebe melhor", sublinha.

No relatório de análise às eleições, Mitchell cita "receios credíveis de que as 'fake news' em circulação possam agravar as tensões" no país.

O bom e o mau

Esta intensa partilha de informação também se explica pelo grande aumento do número de utilizadores.

Em agosto de 2018, a Comissão de Comunicações da Nigéria falava em mais de 104 milhões de pessoas - mais de metade da população - com acesso à internet no país.

Por um lado, o telemóvel aumentou a transparência das eleições: "As pessoas usaram os telemóveis para expor irregularidades. Os telemóveis melhoram o processo eleitoral", diz Samson Itodo, da organização não-governamental Yiaga Africa, que colocou cerca de 4 mil observadores um pouco por todo o país.

Mas há também um lado negativo: "notícias falsas e disseminação de resultados falsos", refere.

Ebele Oputa conhece bem esta realidade. É editora de projetos da página dubawa.org, que pertence ao Centro Investigativo do jornal online "Premium Times" e verifica notícias das redes sociais.

Os smartphones, afirma, podem trazer mais transparência aos processos eleitorais, mas é preciso ter alguns cuidados.

"Independentemente de quem filma ou partilha, é preciso incluir algumas informações: quando e onde é que isto se passou, exactamente. Assim, as outras pessoas não vão poder utilizar este vídeo para promover a violência num outro local", diz Oputa.

Entretanto, os primeiros resultados oficiais das presidenciais de sábado (23.02) divulgados pela Comissão Eleitoral colocam o Presidente cessante, Muhammadu Buhari, na liderança, com a vitória em sete dos 36 estados nigerianos.

O partido do seu principal rival, Atiku Abubakar, rejeita, no entanto, estes números, classificando-os como "incorrectos e inaceitáveis".