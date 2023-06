Guiné-Bissau busca estabilidade com os "mesmos de sempre"

Para que servem as eleições na Guiné-Bissau? É a pergunta que muitos cidadãos eleitores guineenses fazem quando um Governo é demitido, quando ocorre um golpe militar ou quando o Parlamento é dissolvido. São situações que acontecem com uma certa frequência. O país não parece conseguir emergir da instabilidade política quase crónica.

As sétimas eleições legislativas na história democrática do país ocorrem vários meses depois do prazo previsto pela lei eleitoral (março de 2023), após a dissolução do Parlamento pelo Presidente guineense, a 16 de maio de 2022. Há um ano que Umaro Sissoco Embaló nomeou o Governo que gere o país até hoje, sem prestar contas e sem fiscalização parlamentar.

Tudo começou com um braço de ferro entre o Presidente e o Parlamento. Era o início de 2022. Umaro Sissoco Embaló queria que os deputados aprovassem a sua proposta da revisão constitucional, em que o chefe de Estado passava também a ser o chefe de Governo - um modelo parecido com a quase generalidade das Constituições dos países da Comunidade Económica da África Ocidental (CEDEAO).

Mas o Parlamento recusou a Constituição do chefe de Estado. Foi assim que começou mais uma crise institucional no país.

"A Presidência da República assumiu publicamente a tendência para o presidencialismo e o Parlamento, naquela altura, defendia o semipresidencialismo", lembra o analista político Rui Jorge Semedo. "Essa disputa certamente vai continuar [na próxima] legislatura".

O Presidente da República é acusado de ter-se assumido como único chefe e dono de tudo.

A Guiné-Bissau vai a votos no domingo. Os cidadãos guineenses esperam "estabilidade governativa".Mas apesar da pobreza e do agudizar da crise social, nesta campanha, os políticos têm repetido promessas eleitorais do passado, nunca cumpridas.

Estado de Direito posto à prova

A luta pelo controlo do poder tem impedido o desenvolvimento do país, nota Rui Jorge Semedo. Segundo o sociólogo guineense, que integra o grupo da sociedade civil que vai fiscalizar o dia da votação, o atual chefe de Estado nunca respeitou a separação de poderes.

"Os órgãos de soberania, nos últimos tempos, têm funcionado praticamente sem qualquer autonomia. Aquilo que é, na verdade, o pilar da democracia - a separação de poderes e a interdependência - praticamente não existe", frisa.

O país aproxima-se da décima primeira legislatura em 29 anos de democracia. Muitos acreditam que o sistema político guineense falhou. Nestas legislativas, o clima é de desconfiança, a começar pelos partidos da oposição, que põem em causa a "idoneidade" do atual secretariado executivo da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Além disso, a sociedade civil diz que, desde que Sissoco Embaló chegou ao poder, em fevereiro de 2020, houve um retrocesso nas liberdades fundamentais e no exercício democrático no país. Emissoras de rádios foram incendiadas, casas de comentadores políticos vandalizadas, ativistas foram brutalmente espancados, bloggers foram raptados e torturados, opositores foram reprimidos. Quem ousa criticar o regime receia que a sua casa seja a próxima a ser atacada.

Dinheiro do Estado na campanha?

No entanto, estes e outros problemas têm ficado à margem nesta campanha, refere Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné (UNTG), a maior central sindical do país. E "ficou claro" que a campanha de vários partidos "é fruto do furto do erário público. Estão a fazer campanhas milionárias", afirma Mendonça em declarações à DW.

"Uma pessoa ou um partido que não tinha nem uma bicicleta, nem nada, anda agora com carros de luxo com zero quilómetros. Para nós, é um insulto ao povo. O povo vive na miséria, não há capacidade de compra, não há nada. Os trabalhadores estão a sofrer drasticamente, não há sistema de saúde no país, não há educação para o povo."

É por isso que a UNTG escolheu as vésperas das eleições para paralisar o país, e por causa do aumento "abismal dos impostos" e do custo de vida.

"A Frente Comum dos sindicatos do país está em greve porque o Governo, infelizmente, decidiu fechar as portas da negociação. Não dialogam com ninguém", disse Mendonça, que acusa o regime de Umaro Sissoco Embaló de "implementar estratégias maquiavélicas para combater o sindicalismo na Guiné-Bissau".

Para o secretário-geral da UNTG, este é "o pior momento do sindicalismo na Guiné, com p assalto e encerramento da sede da maior central sindical do país, protagonizada pelo responsável político deste país. É uma situação penosa", atirou.

Os mesmos atores políticos de sempre

Os dirigentes dos maiores partidos políticos no país, incluindo o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), o Movimento para Alternância Democrática (MADEM-G15) e o Partido de Renovação Social (PRS), são os mesmos que estiveram ao longo de décadas à frente do Estado guineense.

Estes partidos estão agora a pedir a maioria absoluta, como sinónimo de estabilidade governativa. Mas, desde 1994, o ano das primeiras eleições multipartidárias, a Guiné-Bissau já teve três maiorias absolutas e nada parece ter mudado.

Depois da primeira maioria absoluta, em 1994, em que o PAIGC conquistou 62 deputados, o país resvalou para a guerra civil. A segunda maioria absoluta, em que o PAIGC obteve 67 deputados, em 2008, culminou com um golpe de Estado, em 2012, que afastou o então primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior da esfera de governação. E, na terceira, o PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira, caiu de 67 para 57 assentos no Parlamento, em 2014. Essa última terminou com a expulsão de 15 deputados, que foram formar o MADEM-G15.

É por isso que a ativista e política Nelvina Barreto, atual vice-presidente do Partido da Unidade Nacional (PUN), uma força política extraparlamentar, receia que estas eleições sejam mais do mesmo.

"Não me parece que estas eleições resolvam as fontes de tensão e de conflitos, porque estas estão estritamente ligadas à corrida ao acesso aos recursos, cada vez mais escassos, que o Estado da Guiné-Bissau gere. E parece-me que se têm aprofundado as clivagens com utilização de argumentos étnico-tribais ou religiosos, o que nos deixa ainda mais preocupados."

Desde a implementação da democracia em 1994, a Guiné-Bissau teve 22 primeiros-ministros, três golpes militares e foi palco de uma guerra civil que durou onze meses, de 7 de junho de 1998 a 7 de maio de 1999.