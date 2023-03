Detenção do imitador de Savimbi: "O regime tem medo"

Em Angola, um jovem taxista terá sido detido há cinco dias alegadamente por ter traços do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Nascente Sapalo, de 34 anos, é conhecido por vestir roupas idênticas as que Jonas Savimbi usava.

Com farda verde, boina vermelha de quatro estrelas e uma bengala, o jovem, de 34 anos, apresenta-se em Angola como um confesso fã do líder fundador da União Nacional Total para a Independência de Angola (UNITA), maior partido da oposição.

Nas ruas de Luanda, o taxista angolano imita as declarações que eram feitas em comícios do Jonas Savimbi. Algumas das encenações do "sósia de Savimbi" virilizaram nas redes sociais.

Há cinco dias que Nascente Sapalo está desaparecido. Segundo a família, o militante da UNITA terá sido detido pelas autoridades angolanas, disse à DW a mãe do jovem, Madalena Nambala.

"Ordenaram a esposa dele a entregar todo o fardamento, fotografaram a casa, queriam levar até o quadro do Dr. Savimbi, mas um deles disse que não podiam levar o quadro. As bengalas embrulharam no pano para que não chamasse atenção", contou a mãe.

Jonas Sambimbi, o líder fundador da UNITA. Foto: AP

É falso?

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) diz que não prendeu o jovem. À DW, o porta-voz do SIC, Manuel Halaiwa, disse desconhecer a detenção do jovem.

"É falso isso. A mãe só está a ouvir a falar. Ainda não confirmou esse dado junto das autoridades. Ela tinha de ir ao SIC Luanda para confirmar isso. Não tenho esta informação. Acho que não está detido porque pelo tempo já teríamos esta informação".

Mas segundo a mãe, Nascente está detido nas instalações prisionais do SIC, na província de Luanda. A família soube do seu paradeiro apenas na segunda-feira (27.03), depois de passar por vários postos policiais da capital angolana. E questiona os motivos da detenção do filho.

"Ele não pode ser detido por ter aparência de alguém. Os membros do MPLA podem também imitar Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos ou mesmo João Lourenço, não tem problema. O cidadão é livre. Há cantores que usavam fardamentos de verdade, mas nunca foram detidos. Aquela roupa foi ele mesmo que mandou costurar", disse a mãe do jovem.

Madalena Nambala teme pela segurança do filho. "Não sei onde vou meter o meu filho. A casa dele foi fotografada dentro e fora. O que vai acontecer com ele quando ele sair? Não tenho dinheiro para lhe meter noutro sítio", acrescentou a mãe do jovem.

A sua opinião: Como avalia os 20 anos de paz em Angola? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"O regime tem medo"

A JURA, braço juvenil da UNITA, condena a detenção do fã do seu fundador. O seu secretário-geral, Nelito Ekuikui, disse à DW que a prisão é arbitrária.

"Achamos que o regime tem medo que este jovem inspire e desperte consciências. Por isso, o deteve. É importante dizer que ultimamente Angola tem se transformado numa selva em que as pessoas, tudo o que dizem é fiscalizado, tudo o que escrevem sofre censura, detenções arbitrárias. Enfim, o país está a caminhar cada vez mais a uma ditadura".

O deputado angolano e filho de Jonas Savimbi, Rafael Massanga, apela a libertação do jovem. O político fez o apelo em declarações à Rádio Despertar.

"Esta postura não abona em nada a democracia e a reconciliação nacional, porque figuras históricas com a dimensão de Jonas Savimbi, é normal que tenham várias pessoas que o sigam. Não é correto prender um jovem simplesmente por ser parecido ou por usar vestimentas parecidas com as de Dr. Savimbi", considerou.