Covid-19: Moçambique suspende voos internacionais

A decisão de suspender voos internacionais até o fim deste mês baseia-se no facto de as autoridades terem registado "uma subida de casos de Covid-19", disse João de Abreu, presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), em declarações à agência Lusa.

"Estamos a operacionalizar os dois decretos presidenciais que limitam a entrada e saída de pessoas em território nacional", acrescentou João de Abreu.

De acordo com o presidente do IACM, há exceções para voos humanitários, de carga ou de Estado.

Desde a declaração do estado de emergência, em 1 de abril, apenas a Ethiopian Airlines continuava a fazer voos para Moçambique, efetuando dois voos por semana.

"A Ethiopian Airlines era a única que continuava a voar, mas também com algumas restrições. Eles só podiam trazer os moçambicanos que decidiam regressar à sua pátria e levar daqui cidadãos estrangeiros para os seus respetivos países. Mas agora já não poderá voar", afirmou.

Covid-19 em Moçambique

Do total de 104 casos de Covid-19 registados em Moçambique, 10 são importados e 94 de transmissão local.

O país vive em estado de emergência até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se à população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos com obrigatoriedade do uso de máscaras, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.