Covid-19: Estado de emergência prolongado na Guiné-Bissau

"A presente renovação do estado de emergência no país tem a duração de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei", lê-se no decreto presidencial 22/2020 a que a DW África teve acesso.

Umaro Sissoco Embaló refere no documento que, tendo em conta a propagação da Covid-19 no país, "mais do que nunca, é necessário e imperioso manter o estado de emergência com vista a mitigar os efeitos do novo coronavírus".

Na Guiné-Bissau já foram registadas quase 1.400 infeções com coronavírus e 12 mortos.

Segundo o decreto presidencial, as atuais medidas de prevenção mantêm-se em vigor, nomeadamente o dever de recolher obrigatório em todo o território nacional, o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual.

O novo decreto presidencial entra em vigor às 00h00 de 11 de junho e termina às 24h00 do dia 25 do mês corrente.