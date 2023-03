Desastres Moçambique

Moçambique: Cheias cortam EN1 e ferrovia do porto da Beira

Lusa

há 6 horas

As cheias provocadas após a passagem do ciclone Freddy cortaram a principal estrada do país e a ligação ferroviária do porto da Beira a Moatize, zona de extração de carvão, anunciaram as autoridades.