Centenas de estudantes raptadas na Nigéria

Um grupo de homens armados raptou um número desconhecido de estudantes num ataque na noite passada a um internato no noroeste da Nigéria, anunciou esta sexta-feira (26.02) um porta-voz do governo estatal.

O rapto teve lugar na cidade de Jangebe, estado de Zamfara, por volta da meia-noite. "Mais de 300 raparigas estão dadas como desaparecidas", disse à AFP o professor Sadi Kawaye.

"Eu estava na estrada de Jangebe quando recebi a informação de que bandidos tinham raptado as alunas", disse Said Kawaye, pai de uma das alunas raptadas.

Segundo rapto numa semana

Na semana passada, homens não identificados mataram um estudante e raptaram 42 pessoas, incluindo 27 crianças, também durante a noite, noutro colégio interno no centro do país. Os reféns ainda não foram libertados.

Também em dezembro passado, 300 rapazes foram alvo da mesma ação por grupos armados na região de Kankara, Estado de Katsina.

Os grupos de crime organizado estão escondidos nas florestas de Rugu que se estendem por quatro estados do norte e do centro da Nigéria: Katsina, Zamfara, Kaduna e Niger.

Os atacantes são motivados pelos lucros dos resgates que impõem ao Estado e às famílias e muitos mantêm ligações com grupos extremistas islâmicos no noroeste do país.

A violência na zona já fez mais de oito mil mortos desde 2011 e obrigou 200 mil pessoas a abandonarem os locais de residência, de acordo com uma investigação do International Crisis Group publicada em maio de 2020.