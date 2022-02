CEDEAO condena "tentativa de golpe" na Guiné-Bissau

Tiros de bazuca e rajadas de metralhadora foram ouvidos esta terça-feira (01.02) no Palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros. Nas redes sociais, há relatos de vários mortos e feridos.

Fontes da Presidência da República da Guiné-Bissau confirmaram que o chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, e o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, estão no interior do edifício. Funcionários do Palácio do Governo e jornalistas foram levados para a porta traseira do edifício. Estavam proibidos de usar telemóveis.

Os soldados montaram barreiras num perímetro de 500 metros à volta do Palácio do Governo. Segundo testemunhas citadas pela agência de notícias Lusa, também perto do Palácio da Justiça está uma brigada de intervenção e vários militares e elementos das forças de segurança.

O chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Biaguê Nan Tam, está há vários dias em Barcelona, Espanha, em tratamento médico.

A comunicação e as principais vias de Bissau foram cortadas. As rádios fecharam as portas por motivos de segurança.

Em comunicado, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) já condenou a "tentativa de golpe de Estado" na Guiné-Bissau e responsabilizou militares pela integridade física do Presidente da República e dos membros do Governo de Nuno Gomes Nabiam.

Ao minuto:

18:24 CET: O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, condenou entretanto as "movimentações armadas" que decorrem em Bissau: "Há movimentações armadas em Bissau que se dirigem contra as autoridades legítimas da Guiné-Bissau, o Presidente e o Governo, e Portugal condena qualquer tentativa de, pela violência, impedir o normal funcionamento dos órgãos de soberania da Guiné-Bissau, nos termos da Constituição", disse Santos Silva em entrevista à agência Lusa.

17:52 CET: Embaixada de Portugal em Bissau pede aos portugueses que fiquem em casa. Em comunicado, a embaixada alerta que, "em virtude dos recentes acontecimentos", os cidadãos portugueses não devem sair à rua. Recomenda também que "aguardem novas informações".

17:48 CET: Emissora pública noticia que o tiroteio danificou o Palácio do Governo e que os "invasores" retiveram governantes.

17:43 CET: Em comunicado, António Guterres apela ao "total respeito pelas instituições democráticas" da Guiné-Bissau.

17:37 CET: Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está "profundamente preocupado" com a situação na Guiné-Bissau e pede o fim da violência.

17:26 CET: Comunicado da CEDEAO: "A CEDEAO acompanha com grande preocupação a evolução da situação na Guiné-Bissau, caraterizada esta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, pelos tiros de militares no Palácio do Governo. A CEDEAO condena esta tentativa de golpe de Estado e responsabiliza os militares pela integridade física do Presidente Umaro Sissoco Embaló e dos membros do seu Governo. A CEDEAO apela aos militares que regressem aos seus quartéis e mantenham uma postura republicana."

17:23 CET: Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) condena "tentativa de golpe de Estado" e responsabiliza militares pela integridade física do Presidente da República e membros do Governo de Nuno Gomes Nabiam.

16:59 CET: Nas redes sociais correm relatos de vários mortos e feridos.

16:29 CET: A agência AFP adianta que foram avistadas pessoas a fugir da área do palácio, os mercados locais foram encerrados e os bancos fecharam portas, enquanto circulavam nas ruas veículos militares carregados de tropas.

16:03 CET: Os incidentes têm lugar dias depois de uma remodelação do Executivo, decidida pelo Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, que foi contestada inicialmente pelo partido liderado pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam. Posteriormente, o líder do Governo disse que concordava com a medida.

15:59 CET: Testemunhas contactadas pela Lusa relatam que, perto do Palácio da Justiça, está uma brigada de intervenção e vários militares e elementos das forças de segurança.

15:45 CET: Fontes da Presidência guineense confirmam que o chefe de Estado e o primeiro-ministro estão no interior do edifício cercado por militares.

15:31 CET: Tiros no Palácio do Governo da Guiné-Bissau. Há relatos de tiroteios no palácio de Governo da Guiné-Bissau onde decorria a reunião do Conselho de Ministros.