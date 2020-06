Caso Josina Machel: Revogada condenação de ex-namorado por violência doméstica

18 de Junho de 2020 - Noite

Seis polícias condenados a penas entre três e 24 anos de prisão pelo homicídio do observador eleitoral moçambicano Anastácio Matavele. Não cumprimento do distanciamento social é um dos principais desafios no combate à Covid-19 em Moçambique. Terminou o prazo dado pelo Presidente da Guiné-Bissau para o entendimento político sobre a formação do novo Governo.