CAN2021: Senegal sagra-se campeão africano pela primeira vez

O Senegal conquistou a sua primeira Taça das Nações Africanas este domingo (06.02) ao derrotar o Egito por 4 a 2 nas grandes penalidades depois de a partida ter terminado com zero a zero no marcador, após o prolongamento.

Sadio Mané marcou o penálti da vitória depois de ter falhado um penálti aos 7 minutos do jogo.

O Senegal já tinha perdido duas finais anteriormente, inclusive na última edição do CAN em 2019, no Egipto.

A final no Estádio Olembe em Yaoundé, nos Camarões, foi anunciada como uma "batalha” entre as estrelas do Liverpool, Sadio Mané, do Senegal e Mohamed Salah, do Egito.

Nas grandes penalidades, Bamba Dieng, Abdou Diallo e Kalidou Koulibaly foram os responsáveis pelos restantes três golos da seleção senegalesa contra os dois do Egipto marcados por Zizo e Marwan Hamdi.

O Egito venceu nas grandes penalidades quer nos oitavos de final quer nas meias-finais, mas este domingo, na final, não conseguiu repetir o feito.