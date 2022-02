CAN2021: Egito apela ao adiamento da final

O apelo de Diaa al-Sayed, adjunto do treinador português Carlos Queiroz na seleção de futebol do Egito, surgiu na quinta-feira (03.02) à noite, pouco depois de os egípcios vencerem os Camarões no desempate por grandes penalidades e apurarem-se para a final.

"Peço à CAF que a final se dispute na segunda-feira", pediu al-Sayed.

A final da competição está marcada para domingo, 6 de fevereiro, às 19:00 (em tempo universal), no Estádio Olembe, em Iaundé. O argumento do Egito é que tem menos um dia de descanso do que o Senegal, que se apurou na quarta-feira (02.02), após vencer o jogo das meias-finais frente ao Burkina Faso, por 3-1

Na quinta-feira, o Egito garantiu a vitória nos penáltis (3-1), com o guarda-redes Mohamed Abou Gabal, conhecido no mundo do futebol por Gabaski, em destaque. O selecionador Carlos Queiroz foi expulso aos 90 minutos.

A final do CAN será uma estreia no historial de Queiroz, de 68 anos, com uma final continental de seleções. O técnico já orientou clubes como o Sporting e Real Madrid e seleções como a África do Sul, Irão, Colômbia e Portugal.