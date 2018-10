CAN 2019: Angola, Moçambique e Cabo Verde fazem contas e Guiné-Bissau quase apurada

Três derrotas e apenas uma vitória é o balanço dos jogos das quatro seleções lusófonas que disputam a fase de grupos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN 2019, que terá lugar nos Camarões, de junho a julho.

À passagem da quarta jornada de grupo K, Moçambique perdeu esta terça-feira (16.10) diante da Namíbia, por 0-1, e caiu para a terceira posição, somando os mesmos 4 pontos com a Zâmbia, que está no fundo da tabela.

A Guiné-Bissau, que venceu a Zâmbia (2-1), no domingo, e a Namíbia lideram o grupo K com 7 pontos, estando a três pontos de carimbar a passagem para a fase final do CAN 2019. Em caso de apuramento, será a segunda presença dos guineenses na prova.

A 15 de novembro, a Guiné-Bissau e a Namíbia disputam o primeiro lugar do grupo e a consequente passagem à fase final, em Windhoek, capital da Namíbia. No mesmo dia e à mesma hora, Moçambique vai receber em casa a Zâmbia para a quinta jornada.

Jogadores da selecção nacional de futebol da Guiné-Bissau no CAN 2017

Angola em terceiro com 6 pontos

Ainda esta terça-feira, Angola perdeu por 1-0 na Mauritânia, em jogo da quarta jornada do grupo I e complicou as contas para a fase final. Com a vitória, a Mauritânia ascendeu ao primeiro lugar do grupo I, com nove pontos, mais dois do que o Burkina Faso, do treinador português Paulo Duarte, que é segundo, e com mais três pontos do que Angola. O Botswana é o último com apenas um ponto.

A quinta jornada do grupo I disputa-se a 15 de novembro, com Angola a deslocar-se ao Botswana, enquanto o Burkina Faso recebe a Mauritânia.

Cabo Verde em terceiro com 4 pontos

Na outra partida desta terça-feira do grupo L, Cabo Verde foi derrotado pela Tanzânia 0-2 e caiu para o terceiro lugar do grupo, com os mesmos quatro pontos, enquanto a Tanzânia é agora o segundo classificado, com cinco.

Adeptos cabo-verdianos

Por sua vez, o Uganda, venceu Lesoto por 2-0, lidera o grupo L com 10 pontos e está quase apurada para a fase final do CAN2019.

Na quinta jornada do grupo L, a realizar-se a 15 novembro, Cabo Verde vai jogar no Uganda, enquanto o Lesoto vai receber a Tanzânia.

Os dois primeiros de cada um dos 12 grupos qualificam-se para o torneio. O CAN 2019 vai ter 24 equipas, seguindo o modelo do Euro 2016, realizado em França.

Confira todos os resultados e a tabela classificativa após os jogos da quarta jornada.

Grupo I

Burkina Faso 3-0 Botsuana

Mauritânia 1-0 Angola

Classificação:

1. Mauritânia - 9 pontos

2. Burkina Faso - 7 pontos

3. Angola - 6 pontos

4. Botsuana - 1 pontos

Grupo L

Tanzânia 2-0 Cabo Verde

Lesoto 0-2 Uganda

Classificação:

1. Uganda - 10 pontos

2. Tanzânia - 5 pontos

3. Cabo Verde - 4 pontos

4. Lesoto - 2 pontos

Grupo K

Guiné-Bissau 2-1 Zâmbia

Namíbia 1-0 Moçambique

Classificação:

1. Guiné-Bissau - 7 pontos

2. Namíbia - 7 pontos

3. Moçambique - 4 pontos

4. Zâmbia - 4 pontos