Campanha eleitoral segue a todo o gás em São Tomé e Príncipe

Faltam menos de duas semanas para as eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, marcadas para 25 de setembro. A campanha eleitoral segue a todo o vapor, mas arrancou sem o líder da Ação Democrática Independente (ADI), na oposição. Patrice Trovoada saiu do país depois das últimas eleições, em 2018. A ADI foi o partido mais votado, mas não conseguiu formar Governo.

Os militantes e simpatizantes da ADI aguardam agora com expetativa o regresso de Trovoada. "Ele tem de vir para tirar o povo do sofrimento", ouve-se numa das ações de campanha do partido, pintada de azul e amarelo.

Nas ruas, há cartazes gigantes com a fotografia de Trovoada e as palavras "Estou pronto!". Só falta o político chegar. De acordo com Américo Ramos, secretário-geral da ADI, isso estará para breve: "Nesta primeira semana de campanha, Patrice Trovoada vai juntar-se à equipa da ADI, levar a campanha até ao fim e vencer as eleições", promete.

Militantes da ADI

A ADI diz ser a solução para os problemas do país. Foi, pelo menos, isso que prometeu no comício na vila de Santa Catarina e na cidade de Neves, pontuado por ataques ao candidato rival do MLSTP/PSD e à governação atual. Danilo Quaresma é candidato a deputado da ADI no distrito de Lembá: "A ADI é o único partido que pode resolver os problemas dos últimos quatros. O povo são-tomense tem enfrentado muitas dificuldades", frisou.

MLSTP "está a falar, está a fazer"

Na caça ao voto, Jorge Bom Jesus, líder do MLSTP e atual primeiro-ministro, tem usado como trunfo diversos projetos implementados pelo seu Governo nos últimos anos. "Estamos a sair da crise - está a falar, está a fazer. Estrada de Guadalupe em construção - está a falar, está a fazer. (….) Fábrica da CECAB de chocolate - está a falar, está a fazer", afirma.

Cartaz de campanha do MLSTP/PSD

Jorge Bom Jesus pede um novo mandato para terminar os projetos que iniciou. O líder do MLSTP tem fé que se avizinha um período de bonança, depois de o seu Governo ter colaborado na realização de furos no bloco petróleo da Zona Económica Exclusiva (ZEE): "Deus lá em cima a ver o nosso sacrifício. Deus sabe que nos sacrificámos muito. Deus está a guardar uma boa notícia para nós. Houve perfuração do bloco número seis de petróleo, o bloco Jaca. Vão nos dar boa nova, vamos acreditar".

Depois de Lobata, no sábado (10.09), Jorge Bom Jesus percorreu o distrito de Canta Galo, no domingo, e, esta segunda-feira, caçou votos no distrito de Água Grande, o mais populoso do país, que envolve a capital. Outras forças políticas optaram pela mobilização para o voto porta a porta.