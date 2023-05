Camarões: Separatistas matam jornalista por engano

Segundo o líder do grupo separatista, Capo Daniel, o ataque ao jornalista foi um erro de identidade. O alvo do ataque era um comandante do exército "que frequentava o bar", esclareceu.

No entanto, para Njie Ignatius, presidente do Sindicato dos Jornalistas dos Camarões, em Bamenda, esta explicação é desprezível. "Não se pode andar a matar pessoas e depois vir dizer que foi um erro de identidade", criticou.

Anye Nde Nsoh, que trabalhava no jornal The Advocate, é o terceiro jornalista morto nos Camarões desde o início do ano. Em janeiro, Martinez Zogo foi torturado e assassinado e em fevereiro, Jean-Jacques Ola Bebe também foi morto a tiro.

Estes casos assustam a classe jornalística na região de Bamenda, lamenta Raymond, um repórter local. "Agora tornámo-nos alvos e depois da morte de Nsoh não sabemos quem será o próximo", diz.

"Os separatistas têm armas e as nossas armas são as canetas e os microfones. As ameaças significam que vamos operar na clandestinidade e não livremente", lamenta o jornalista.

"Reino de terror"

Njie Ignatius classifica de "reino de terror" o ambiente que os separatistas impõem às comunidades locais de língua inglesa: "Não é normal. O seu modus operandi não é saudável."

Oposição é silenciada nos Camarões To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O risco para os jornalistas camaroneses não vem apenas dos separatistas, mas também do lado das autoridades governamentais, diz o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

Angela Quintal, coordenadora do programa para África do CPJ, lança um apelo para que "ambas as partes respeitem os direitos dos jornalistas de informar livremente e garantam a sua segurança."

Protesto e ameaças

Os jornalistas ameaçam realizar uma manifestação de repúdio contra os constantes ataques. Mas o líder dos separatistas da região anglófona camaronesa já ameaçou prender quem se manifestar e exigirá cerca 3 mil euros como caução para a sua libertação.

Esta ameaça aumenta ainda mais a vulnerabilidade dos jornalistas, descreve Raymond. "Não se surpreendam se souberem que um jornalista foi raptado para pedir um resgate", afirma.

As regiões noroeste e sudoeste dos Camarões, onde se fala principalmente inglês, têm sido dominadas por conflitos desde que os separatistas declararam a independência em 2017, após décadas de queixas sobre a discriminação sentida pela maioria francófona.

O Presidente Paul Biya, que governa a nação centro-africana com mão de ferro há 40 anos, resistiu aos apelos a uma autonomia mais alargada e respondeu em forma de repressão.