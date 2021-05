Cabo Delgado: Presidente da Total confia na reposição da segurança

Terrorismo em Cabo Delgado: As marcas da destruição e a crise humanitária

Apoiar os deslocados

De acordo com as agências humanitárias, mais de 90% dos deslocados estão hospedados "com familiares e amigos". Muitos refugiaram-se em Palma. Com as estradas bloqueadas pelos insurgentes em fevereiro e março deste ano, faltaram alimentos. A ajuda chegou de navio.