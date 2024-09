Política negra enfrenta extrema-direita AfD na Alemanha

Entre os enormes cartazes eleitorais pendurados nas ruas de Cottbus, uma cidade no leste da Alemanha frequentemente nas manchetes por causa do extremismo de direita e dos ataques racistas, muitos apresentam uma mulher negra sorridente com a palavra "Miteinander", uma expressão alemã que significa "juntos" ou "com os outros".

A política Adeline Abimnwi Awemo, nascida nos Camarões e pertencente à União Democrata-Cristã (CDU), é a única candidata negra ou de origem não branca na região de Lusácia para o parlamento estadual de Brandenburgo, numaeleição muito aguardada a 22 de setembro.

Os eleitores da Alemanha Oriental têm-se inclinado cada vez mais para os partidos populistas nos últimos anos, e não tem sido uma época fácil para partidos estabelecidos como o CDU de Awemo, que faz parte de uma coligação estadual liderada pelo Partido Social-Democrata (SPD) de centro-esquerda, juntamente com o Partido Verde. Uma sondagem recente para Brandenburgo mostra o seu partido em terceiro lugar, com 18%, atrás dos social-democratas com 23%. Mas mais de um quarto dos eleitores de Brandenburgo pretendem votar na extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), de acordo com os inquiridores da Infratest dimap.

"Estou preocupada, mas não tenho medo", diz ela à DW. "Há uma diferença entre estar preocupada e ter medo. Quando estás preocupada, podes encontrar soluções."

É isso que o seu slogan, "Miteinander", significa, explica Awemo.

"Basta começar uma conversa e talvez tenhas a oportunidade de convencer alguém de que tens uma boa ideia e podes representar essa pessoa."

Adeline Abimnwi Awemo é a única candidata negra e feminina a concorrer no seu distrito Foto: Chiponda Chimbelu/DW

Superar os abusos raciais

No entanto, nem todos estão abertos ao diálogo. Em julho, uma mulher terá insultado racialmente Awemo enquanto esta pendurava cartazes eleitorais. A mulher alegadamente atacou fisicamente a candidata quando ela tentou iniciar uma conversa, e a política da CDU foi levada para o hospital para tratar os ferimentos.

"Foi chocante que algo assim tenha acontecido, porque nunca tinha experienciado esse tipo de racismo nos meus 22 anos aqui em Cottbus", afirma.

A voz e o tom de Awemo mudam ao falar do incidente. Parece cansada e não quer falar muito sobre o assunto.

"Este ataque que me aconteceu, pode acontecer a qualquer pessoa", diz. "Mas não se deve ignorar o lado positivo da cidade de Cottbus."

O incidente, que catapultou o nome da candidata para o centro das atenções dos meios de comunicação nacionais, não é incomum em Cottbus, que tem a reputação de ser um ponto quente da extrema-direita. Ainda assim, mudou a vida da candidata da CDU. Ela teve de informar a polícia sobre todos os eventos da campanha e, por vezes, recebe proteção extra. No entanto, a expatriada camaronesa ainda fala com carinho da sua cidade adotiva.

Após o ataque, Awemo recebeu um enorme apoio da comunidade e do partido, incluindo o presidente da CDU, Jan Redmann (à esquerda). Foto: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Encontrar uma comunidade em Cottbus

Awemo nasceu em Kumba, uma cidade na região anglófona dos Camarões. Mudou-se para Cottbus em 2002 para estudar na Universidade de Tecnologia de Brandenburgo.

Na época, sentia-se uma estranha na cidade. Lembrando-se, conta que assistia à missa numa igreja católica sem entender uma palavra de alemão e "só sorria".

"Havia tantas pessoas na igreja que se aproximaram de mim com ideias e tentaram partilhá-las comigo", diz ela. "Nunca fiz um curso de alemão. O alemão que falo hoje aprendi com os habitantes de Cottbus."

A política, que agora se vê como uma cidadã de Cottbus, recebeu ajuda em todas as fases da sua vida ali, inclusive quando começou a sua família e carreira. É por isso que Awemo quer retribuir à cidade. Ela acredita que a sua experiência como imigrante pode acrescentar muito, especialmente com a migração sendo um tópico importante na Alemanha.

Awemo diz ser a favor de uma migração direcionada. "Se estamos à procura de profissionais e as pessoas que vêm para cá, por exemplo, artesãos, carpinteiros, médicos ou enfermeiros, precisamos garantir que possam trabalhar o mais rápido possível.

"Essas pessoas precisam ser focadas quando se trata de aprender alemão", acrescenta Awemo, que é membro do Conselho Consultivo de Integração e Migração de Cottbus desde 2018.

Cottbus é a segunda maior cidade de Brandemburgo depois da capital do estado, Potsdam Foto: Chiponda Chimbelu/DW

AfD 'um alerta' para partidos estabelecidos

O debate público contínuo sobre migração é visto como uma das razões que ajudaram no recente crescimento da extrema-direita AfD e no aumento da popularidade da Aliança de Esquerda Populista de Sahra Wagenknecht (BSW), também conhecida pela sua retórica anti-imigração.

Ambos os partidos, especialmente a AfD, registaram ganhos significativos nas recentes eleições estaduais no leste da Alemanha. A AfD obteve mais apoio na Turíngia e terminou em segundo lugar na Saxónia, enquanto a BSW ficou em terceiro nos dois estados.

Em Cottbus, onde Awemo está a concorrer contra o político da AfD Lars Schieske, muitas pessoas acreditam que o dinheiro da Alemanha gasto em ajuda aos refugiados e no apoio à defesa da Ucrânia contra a Rússia deveria ser investido nas comunidades locais.

"A Alemanha só ajuda os estrangeiros. E aqui na Alemanha nada está a acontecer", diz Alex, um jovem de 20 e poucos anos.

"A popularidade da AfD é um alerta para os partidos estabelecidos. Não concordo com as políticas da [coligação governamental] e dos partidos estabelecidos", diz um reformado, referindo-se ao governo federal da coligação de social-democratas, verdes e do neoliberal Partido Democrático Livre (FDP).

Awemo mostra alguma compreensão pela frustração que os eleitores aqui parecem sentir. Quando a DW falou com ela, estava a fazer campanha em frente a um supermercado Lidl, numa área chamada Sachsendorf, um bairro socialmente desfavorecido que faz parte do grande distrito onde Awemo está a concorrer.

Ela estava a poucos metros de alguns blocos de apartamentos de betão, outrora habitados por médicos, engenheiros e outros trabalhadores durante os tempos da Alemanha Oriental comunista (RDA). Hoje, albergam beneficiários de assistência social, reformados e refugiados. Aqueles que podiam, já se foram embora.

"Houve muitas expectativas que ainda não foram cumpridas", explica Awemo. "E nesta região também há o historial da transição do carvão e as incertezas sobre o que acontecerá."

Awemo acredita que pode convencer os eleitores se tiver a oportunidade de falar com eles Foto: Chiponda Chimbelu/DW

Manter a mensagem

Cottbus, a cerca de 120 quilómetros a sul de Berlim, é a maior cidade de Lusácia, uma região que foi a principal fornecedora de carvão e energia da Alemanha Oriental. Hoje, é uma das regiões mais pobres da Alemanha e recebe centenas de milhões de euros para apoiar a sua transição dos combustíveis fósseis.

Em junho, o chanceler alemão Olaf Scholz esteve na região para a fundação da Universidade Médica de Lusácia, que será o maior hospital universitário de Brandenburgo. Esta foi a sua segunda visita a Cottbus este ano — em janeiro, participou na inauguração de uma nova fábrica ferroviária, enquanto agricultores organizaram um protesto antigovernamental do lado de fora.

Awemo concentra-se nestas novas oportunidades na sua mensagem de campanha, quando fala de tornar Cottbus mais atraente para os locais e novos habitantes.

"Vai haver um grande mercado de trabalho que permitirá que as pessoas trabalhem, vivam e convivam", explica.

Mas nesta tarde incomumente quente e húmida de setembro, Awemo não conseguiu iniciar muitas conversas com eleitores potenciais em frente ao Lidl. Ela terá muito trabalho pela frente até que os eleitores se dirijam às urnas a 22 de setembro.