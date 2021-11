Alternativa para a Alemanha – AfD

A Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha) é um partido político alemão de direita. O AfD foi fundado em 2013 como partido anti-Euro. Nos anos seguintes, radicalizou-se e teve um discurso xenófobo.

Após a sua fundação a liderança do partido era composta por um grupo de conhecidos eurocéticos, que criticaram a União Monetária europeia. Muitos professores de economia eram membros destacados do AfD como Bernd Lucke, o primeiro líder do partido e um dos seus fundadores. Em 2015, a ala mais moderada de Bernd Lucke foi afastada da liderança e Lucke até saiu do partido. Desde então, o AfD tem tendências de extrema direita. Em vez do Euro, os refugiados e os perigos do Islão ganharam destaque no programa da Alternativa para a Alemanha. Nas eleições federais de 2017, entrou com mais de 13 por cento dos votos pela primeira vez no Parlamento federal, o Bundestag. O AfD tornou-se assim o primeiro partido de extrema-direita a entrar no Parlamento federal da Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial.