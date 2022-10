Angola: Polícia deteve professor que organizou marcha de alunos

A Polícia angolana deteve um professor que organizou uma marcha de alunos para exigir novas carteiras numa escola do município de Viana, província de Luanda, informaram, esta sexta-feira (14.10), as autoridades.

Segundo o porta-voz da polícia do comando provincial de Luanda, Nestor Goubel, o professor liderou uma marcha de aproximadamente 300 alunos, com o objetivo de chegarem à repartição de educação de Viana, "para reclamar contra a falta de carteiras, para acomodação dos alunos".

Tendo em conta a situação, "a polícia foi acionada pela direção da escola, na pessoa do diretor, João Paulo de Oliveira, (segundo o qual), antes da saída da escola, por instigação do próprio professor, já haviam danificado cerca de 50 carteiras", disse.

Nestor Goubel frisou que o professor é acusado de organizar uma marcha não autorizada e do crime de danos materiais, avaliados em 1,7 milhões de kwanzas (cerca de 4.000 euros).

"Cada carteira tem o preço unitário de 35 mil kwanzas (82 euros), o que perfaz um global de 1,750 milhões de kwanzas", sublinhou o porta-voz da Polícia de Luanda.

Polícia nacional tem bloqueado protestos em Luanda (foto de arquivo)

Informações que circularam nas redes sociais sobre o caso davam conta que a polícia fez disparos para dispersar os manifestantes.

Em declarações à agência Lusa, Nestor Goubel disse que foi aberto um inquérito para se apurar a veracidade desta informação e "vão ser assacadas responsabilidades".

"Em princípio, parece que o professor mostrou resistência. Ele levou meninos de 12, 15 anos, para essa manifestação, com todas as consequências, barraram estradas, parecia que estava a cumprir uma outra agenda", frisou.

Reivindicação "justa", diz sindicato

Embora admitindo que a ação foi precipitada, o Sindicato de Professores angolanos entende que a reivindicação é "justa".

Segundo Fernando Laureano, delegado provincial de Luanda, foram ouvidos professores, pessoal da secretaria e alunos, tendo a direção da escola garantido que desconhecia a organização da marcha.

SINPROF afirma que liberdade de manifestação consta na Constituição da República, "mas tem os seus critérios"

"Quase todos eles desconheciam a preparação da referida marcha", disse à Lusa Fernando Laureano, acrescentando que o representante do Sinprof local foi igualmente surpreendido com a notícia.

O mesmo responsável dá razão ao docente, mas diz que a reivindicação não foi feita da melhor forma.

"É verdade que o colega alega a questão das carteiras, a escola não tem mesmo carteiras suficientes. As turmas estão com cerca de 70 a 80 alunos e o colega achou que poderia reivindicar só que reivindicou de forma errada, porque se ele nos participasse o caso seria diferente", frisou.

O sindicalista sublinhou que a liberdade de manifestação consta na Constituição da República, "mas tem os seus critérios".

"O colega não os cumpriu, com a agravante de levar crianças para a manifestação, sem a autorização dos encarregados de educação. Nesta mesma marcha do que me apercebi, e a polícia nega, é que houve tiroteio para dispersão e as crianças ficaram expostas ao perigo", observou.

Fernando Laureano disse que tiveram um encontro com o comandante da polícia da esquadra que se situa ao lado da escola 5108, em Viana, segundo o qual o acusado seria ouvido hoje pelo Ministério Público.

Para apoiar o professor, o Sinprof e o Movimento de Estudantes Angolanos (MEA) juntaram-se e constituíram um advogado.